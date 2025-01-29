Артета не стал будить Льюис-Скелли, чтобы сообщить об отмененной красной карточке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не стал будить Майлса Льюис-Скелли, когда узнал об отмененной красной карточке своего защитника.

Накануне FA объявила, что независимая комиссия аннулировала удаление Льюис-Скелли в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (0:1).



Эта новость застала "канониров" на пути в Испанию на матч Лиги Чемпионов против "Жироны", и Артета не стал спешить с тем, чтобы порадовать 18-летнего англичанина.



"Да, разумеется, мы очень счастливы принятым решением и тем, что Майлс будет доступен для нас".



"Когда я получил новости и оглянулся назад, он спал в самолете, поэтому я не разговаривал с ним, но я полагаю, на его лице большая улыбка".



"Нет, я не стал будить его. Я работал, а он был на заднем ряду, поэтому я не стал", — цитирует Артету Evening Standard.