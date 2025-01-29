Артета не стал будить Льюис-Скелли, чтобы сообщить об отмененной красной карточке
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не стал будить Майлса Льюис-Скелли, когда узнал об отмененной красной карточке своего защитника.
Накануне FA объявила, что независимая комиссия аннулировала удаление Льюис-Скелли в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (0:1).
Эта новость застала "канониров" на пути в Испанию на матч Лиги Чемпионов против "Жироны", и Артета не стал спешить с тем, чтобы порадовать 18-летнего англичанина.
"Да, разумеется, мы очень счастливы принятым решением и тем, что Майлс будет доступен для нас".
"Когда я получил новости и оглянулся назад, он спал в самолете, поэтому я не разговаривал с ним, но я полагаю, на его лице большая улыбка".
"Нет, я не стал будить его. Я работал, а он был на заднем ряду, поэтому я не стал", — цитирует Артету Evening Standard.
29.01.2025 13:00
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После приземления не забудь разбудить или хотя бы перед матчем.
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