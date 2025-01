Светская хроника за среду

"Реал" нацелился на Энцо Фернандеса. "Манчестер Юнайтед" может побороться за Матиса Теля. "Ювентус" — единственный вариант для Маркуса Рэшфорда. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес стал целью для "Реала". (DSports)



"Бавария" и два клуба Премьер-Лиги сделали свои запросы насчет нападающего "Челси" Кристофера Нкунку. (Sky Sports)



"Астон Вилла" — один из четырех клубов, обратившихся к агенту нападающего "Челси" Жоау Фелиша. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Юнайтед" вступит в борьбу за вингера "Баварии" Матиса Теля, если продаст Алехандро Гарначо. (Sky Sport Germany)



"Реал Бетис" хочет взять защитника "Юнайтед" Тирелла Маласиа в аренду. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд продолжает усиленно искать себе новый клуб и даже нанял брата Данни Уэлбека в качестве агента. (Daily Star)



Аренда в "Ювентусе" выглядит единственным реалистичным вариантом для Рэшфорда в январе. (The Independent)



"Байер" завершил свой интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Джеймсу Макати. (Sky Sport Germany)



"Шахтер" предложил 12 миллионов фунтов за вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" ожидает получить предложения по нападающему Матеусу Кунье до закрытия трансферного окна. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" хочет досрочно завершить аренду вингера "Аякса" Карлуша Форбса. (The Athletic)



"Брайтон" открыт к продаже нападающего Эвана Фергюсона в этом месяце. (The Athletic)



Защитник "Милана" Фикайо Томори передумал возвращаться в Премьер-Лигу. (talkSPORT)



Другое



Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер, чья команда занимает второе место в Чемпионшипе, заключил новый контракт до 2028 года. (Sky Sports)



Бывший наставник "Юнайтед" Ральф Рангник провел секретную встречу с дортмундской "Боруссией". (talkSPORT)



Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон пропустит до трех недель с травмой икроножной мышцы. (Daily Mail)



Маркус Рэшфорд перестал разговаривать со своим тренером по "Юнайтед" Рубеном Аморимом. (The Independent)