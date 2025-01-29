Слот: "Матч с ПСВ не имеет значения для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что матч Лиги Чемпионов против голландского ПСВ "не имеет значения" для его команды.

На выезд в Эйндховен Слот не взял сразу 12 игроков первой команды, включая Алиссона, Виргила Ван Дейка, Райана Гравенберха и Мохамеда Салаха.



Слот поступил таким образом, потому что результат предстоящего матча никак не повлияет на то, какой соперник достанется "Ливерпулю" в 1/8 финала.



"Все эти оставшиеся дома игроки могли бы сыграть завтра. Но ориентируясь на долгосрочную перспективу, если вы посмотрите на наш сезон, мы всегда давали игрокам передышку при наличии такой возможности".



"Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять новый формат (Лиги Чемпионов). Когда я уверен на 100 процентов, то всегда использую фразу "99.9", но сейчас я уверен именно на 100 процентов, что не имеет значения, займет мы первое место или второе, потому что мы сыграем с 14-й, 15-й, 16-й или 17-й командой, которая достанется нам в результате жеребьевки".



"Поэтому предстоящий матч — потому что мы будем первыми или вторыми, но мы не можем опуститься на третье место — не имеет значения в плане турнирной таблицы".



"Но очень мудрый человек однажды сказал мне: "Я никогда не видел ничего хорошего от поражения в футбольном матче". Поэтому мы не собираемся выходить на матч завтра, чтобы проиграть. Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы одержать победу", — цитирует Слота Sky Sports.