Скоулз призвал изолировать Рэшфорда от раздевалки МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму изолировать нападающего Маркуса Рэшфорда от своих партнеров по команде.

Рэшфорд не играет за "Юнайтед" с 12 декабря, хотя продолжает тренироваться с первой командой.



При этом Аморим неоднократно высказывал претензии насчет самоотдачи Рэшфорда на тренировках, и Скоулз считает, что отстранения только от матчей недостаточно.



"Думаю, Маркус реально подвел многих людей своим настроем, и именно это, как я думаю, тренер пытается сказать".



"Ты думаешь о молодых игроках, которые приходят в команду, о Гарначо. Они ориентируются на людей вроде Маркуса, которому уже 27 лет и который очевидным образом не тренируется, как положено".



"Помню, много лет назад я сказал тренеру (Алексу Фергюсону), что не хочу играть в том матче против "Арсенала". Он сказал мне: "Худшая вещь — это то, что ты подвел своих партнеров по команде". И это действительно запомнилось мне, потому что я правда не думал о них".



"И, думаю, сейчас точно таким же образом поступает Маркус Рэшфорд. Окей, он не отказывается играть, но своим поведением на тренировках он говорит: "Я не хочу участвовать в этом".



"Поэтому из-за того факта, что он подводит своих партнеров по команде, его следует изолировать от раздевалки".



"Если он не будет стараться, а молодые люди будут воспринимать это как пример, то лучше, если он поскорее уйдет", — цитирует Скоулза Daily Star.