Гвардиола призвал "Сити" сделать "нечто особенное", чтобы остаться в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал команду сделать "нечто особенное" для спасения своей шкуры в Лиге Чемпионов.

"Сити", победитель Лиги Чемпионов 2023 года, находится за пределами топ-24 в преддверии заключительного тура общего этапа.



"Сити" обязан побеждать "Брюгге" дома в среду вечером, чтобы попасть в стыковой раунд плей-офф, однако Гвардиола хочет, чтобы его игроки рассматривали эту ситуацию как возможность.



"Ситуация такова, что мы должны выиграть этот матч, потому что иначе мы не продолжим выступать в этом соревновании. Но это не проблема. Это возможность, это вызов, и мы откликнемся на это".



"Мы бы хотели забить много голов в первые 20 минут, но я не думаю, что это случится. Мы должны читать и понимать игру, быть полностью расслабленными и не поддаваться эмоциям. Такой подход нам необходим".



"Мне известно, что в такого рода матчах ты должен сделать нечто особенное — нечто, чего у нас не было достаточно в этой Лиге Чемпионов. Я имею ввиду побед в матчах".



"Я много лет в Лиге Чемпионов, и я выступаю здесь с тех пор, как начал свою тренерскую карьеру. Я сыграл много матчей такого рода".



"Рано или поздно тебе приходится играть такого рода матчи, когда ты проходишь дальше, если побеждаешь, и вылетаешь, если проигрываешь".



"Чаще это случалось на более поздних стадиях, но для нас этот момент настал сейчас, и мы знаем причины. Мы были недостаточно хороши, но мы много раз переживали подобную ситуацию", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.