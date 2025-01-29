"Сити", вероятно, не будет покупать Камбьязо в январе

"Манчестер Сити" едва ли будет покупать левого защитника итальянского "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

Ранее в январе стало известно, что "Сити" вступил в переговоры с "Ювентусом" о покупке Камбьязо, однако клуб из Турина оценил своего игрока 59 миллионов фунтов.



Помимо этого, Камбьязо уже более месяца играет на уколах из-за проблем с лодыжкой. Андреа даже не смог завершить тренировку команды во вторник.



Поэтому "Сити" настроен пессимистично насчет согласования трансфера Камбьязо в этом месяце и готов отложить свой интерес к 24-летнему итальянцу до лета, утверждает Daily Mail.



Однако одного игрока "Ювентуса" "Сити" все же надеется забрать сейчас. Речь об оцениваемом в 30 млн. фунтов полузащитнике Дугласе Луисе, который бы помог "горожанам" справиться с отсутствием Родри.



"Сити" предпочитает арендовать Луиса, тогда как "Ювентус" настаивает, чтобы "горожане" взяли на себя обязательство по выкупу 26-летнего бразильца в конце сезона.