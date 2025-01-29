Тель хочет уйти из "Баварии"

Вингер Матиас Тель, трансферная цель "Челси", выразил желание покинуть "Баварию" в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, ранее в январе Тель сообщил "Челси", что предпочитает остаться в "Баварии", несмотря на недостаточную игровую практику.



Однако после того, как Тель не сыграл ни минуты в трех последних матчах "Баварии", 19-летний француз передумал и теперь хочет уйти.



Как сообщает Sky Sports, решение Теля может сподвигнуть "Челси" на то, чтобы выдвинуть свое предложение, однако Матис интересен и некоторым другим клубам.



Добавим, со стороны "Баварии" существует встречный интерес к нападающему "Челси" Кристоферу Нкунку, однако "синие" оценивают соотечественника Теля минимум в 70 миллионов фунтов.