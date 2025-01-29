Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

"Тоттенхэм" все ближе к зоне вылета, "Манчестер Сити" показывает характер, а "Борнмут" сенсационно громит "Ноттингем Форест". Об этом и другом — в традиционных итогах очередного тура в английской Премьер-Лиге.





Варди продолжает делать больно болельщикам "Тоттенхэма"



Болельщики "Тоттенхэма" сами напрашивались на проблемы, когда обрушили на Джейми Варди привычные издевательские кричалки. Но прошло совсем немного времени, и мяч оказался в сетке ворот их команды после удара нападающего "Лестера".



10-й гол Варди в 18 матчах против "шпор" положил начало прекрасной победе "Лестера", которая вывела "лис" из нижней тройки и стала напоминанием о том, что нападающий-ветеран не теряет своих качеств.



"38-летний нападающий в Премьер-Лиге, который играет таким образом — умное движение во владении мячом и вне его, уровень физической подготовки, лидерство... Это замечательные качества", — сказал Рууд ван Нистелрой, менеджер "Лестера". "То, как он следит за собой, на мой взгляд, говорит о том, что он может продолжать играть еще очень и очень долго".



Пока что "Лестер" сосредоточен на этом сезоне. Их надежды на сохранения места в элите, безусловно, зависят от того, будет ли Варди в форме и будет ли он забивать голы. Они по-прежнему рассчитывают на него.



Сезон "Тоттенхэма" могут спасти только кубковые соревнования



Совершенно очевидно, что в этом чемпионате "Тоттенхэм" уже не может рассчитывать на какие-либо достижения, оказавшись на расстоянии восьми очков от зоны вылета. Вероятно, в условиях, когда хватает более очевидных претендентов на понижение в классе, вылет команде Анге Постекоглу все же не грозит, но и мечтать о еврокубках на следующий сезон можно только в случае, если удастся показать свои лучшие качества в английских внутренних кубках и в Лиге Европы.



"Тоттенхэм" скоро нанесет ответный визит "Ливерпулю" с минимальным преимуществом, добытым на своем поле, но то качество игры, которое демонстрирует команда Постекоглу в последнее время, дает не так уж много надежд на выход в финал Кубка Лиги.



Команде Постекоглу все так же не хватает баланса, и количество травмированных игроков, из которых можно составить отдельную команду, следует назвать объективным оправданием для менеджера "шпор". Но в матче с "Лестером" подопечные Анге, как и ранее с "Эвертоном" уступили в первую очередь в настрое. Заметно, что команда все меньше верит в философию своего менеджера и его слишком авантюрный футбол. Но до выезда к "Ливерпулю" австралиец, вероятно, сумеет сохранить работу, так как надежда на кубковый триумф все же присутствует.



Ираола бросает вызов цифрам



Переоборудованная VIP-ложа на стадионе "Виталити" была заполнена игроками "вишен", которые не могли сыграть против "Ноттингем Форест" из-за травм. Но она также была полна радостных эмоций, когда "Борнмут" во втором тайме уничтожил своего соперника.



То, как Ираоле удалось скроить состав из оставшихся в его распоряжении кадров, можно назвать произведением тренерского искусства. "Льюис Кук играл правого защитника против Энтони Эланги, самого быстрого парня в Премьер-Лиге, а Данго Уаттара из-за обилия травм в команде был вынужден играть центрального нападающего", — сказал вратарь Кепа Аррисабалага.



Если Эланга и был лучшим игроком "Форест", то Кук держал его на периферии. Хет-трик Уаттара пришелся на время, когда нападающие Энес Унал и Эванилсон наблюдали за происходящим из-за стекла. "Он помогал нам как левый защитник, играл правого и левого вингера. Теперь он играет на позиции девятого номера", — сказал Ираола. Сейчас "Борнмут" и "Ноттингем" разделяют всего четыре очка, и уже не так очевидно, какая из этих команд может считаться главным открытием сезона.



Мармуш может стать идеальным партнером для Холанда



Дебют Абдукодира Хусанова стал центральным событием в победе "Манчестер Сити" над "Челси", однако в составе "горожан" был еще один новичок. Омар Мармуш не стал нервничать и уверенно сыграл на левом фланге передней тройки. Египтянин продемонстрировал скорость и стремление прорываться вперед, хотя, возможно, ему стоит обратиться за помощью в связи с его пристрастием к офсайдам.



"Сити" не хватает скорости на поле, и Хосеп Гвардиола хотел решить эту проблему в январе, так как они часто не справлялись с более быстрыми соперниками и не создавали достаточной угрозы в атаке. Если бы он знал, как оставаться в игре и избегать офсайдов, то Мармуш бы ушел с поля с забитым голом.



Но даже без гола он навредил "Челси" другим образом, предоставив Эрлингу Холанду больше пространства для работы, чем заслужил похвалу норвежца, который сказал: "Видно, что у него есть что-то особенное". У Мармуша определенно есть фундамент, на котором можно строить взаимодействие с главным бомбардиром "горожан".



"Брайтону" нужно обострить атаку



Фабиан Хюрцелер, возможно, не был согласен с решением назначить пенальти в ворота его команды за фол Йоэла Велтмана в субботнем поражении от "Эвертона", но менеджеру "Брайтона" некого винить в беззубой игре его команды в атаке, кроме самого себя.



"Чайки" не побеждают на "Амекс" с тех пор, как в начале ноября обыграли "Манчестер Сити", и забили всего три гола в пяти последующих домашних матчах. Даже с Данни Уэлбеком, вернувшимся в основу, у "Брайтона" явно есть проблемы с тем, как сломить команды, которые приезжают глубоко обороняться, и Хюрцелер должен решить эту проблему, если "Брайтон" хочет всерьез бороться за попадание в Европу.



"Это было одно из самых разочаровывающих выступлений", — сказал он. "У нас не было фазы, когда бы мы постоянно создавали моменты. Было обидно, что мы не создали больше против низкого блока".



Глубинный плеймейкер Тонали задает тон в "Ньюкасле"



В победе "Ньюкасла" над "Саутгемптоном" двойной голевой подвиг Александера Исака был главным событием, но Эдди Хау был не одинок в стремлении отметить важнейший вклад в успех Сандро Тонали.



Заняв место в центре полузащиты — более глубокое, чем в начале сезона, — итальянец сыграл важную роль в том, что "Ньюкасл" одержал 10 побед в 11 последних матчах, и выделялся во всех аспектах игры на "Сент-Мэри". Среди игроков "Ньюкасла" он сделал больше всего касаний мяча, выиграл больше всего дуэлей, совершил больше всего перехватов и отдал больше всего передач в чужую штрафную площадь. Он также продемонстрировал прекрасное атакующее чутье и хладнокровие, чтобы забить третий гол.



"Он был великолепен сегодня во всех отношениях", — сказал Хау. "Его умение владеть мячом было непревзойденным. Его понимание того, что мы хотим от него, как мы хотим, чтобы он играл, было первоклассным. Он забил гол, и это был отличный гол — он показал свой атлетизм, свою скорость, свое хладнокровие. Он просто стал таким важным игроком для нас за очень короткое время. Я не могу не похвалить его после сегодняшнего дня".



Потеря Мингса ставит "Виллу" в тупик



Редко когда в матче случается такой очевидный момент, меняющий ход игры, но "Астон Вилла" так и не смогла оправиться от травмы Тайрона Мингса, полученной в первом тайме. За 38 минут, которые Мингс провел на поле, "Вилла" вела 6:3 по ударам, 3:0 по ударам в створ и имела 63.6% успешных перехватов.



В оставшееся время игры команда уступила 8:11 по ударам, 1:4 по ударам в створ, а процент успешных перехватов упал до 50%. Потеряв мяч на своей половине 16 раз за первые 38 минут, они сделали это 31 раз за оставшиеся 52 минуты.



Отчасти это произошло из-за неловкости Люки Диня после перевода на позицию центрального защитника — основной игрок на этой позиции, вероятно, появится до закрытия трансферного окна. Но на способность "Виллы" реагировать во время игры, в которой было много сложных моментов, наверняка повлиял тот факт, что Унаи Эмери наблюдал за происходящим с трибун, получив на прошлой неделе третье предупреждение в сезоне против "Арсенала", которое, по его собственным словам, он "не заслужил".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru

