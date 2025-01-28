Тирни согласился вернуться в "Селтик"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс подтвердил, что защитник "Арсенала" Киран Тирни согласился вернуться в шотландский клуб.

Тирни выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Селтика" за 25 миллионов фунтов, однако из-за постоянных проблем со здоровьем Киран не смог закрепиться в качестве основного игрока команды Микеля Артеты.



Контракт Тирни с "Арсеналом" истекает в конце сезона, и сейчас 27-летний игрок сборной Шотландии дал свое согласие вернуться в "Селтик" свободным агентом через полгода.



При этом "Селтик" сохраняет надежду уговорить "Арсенал" отпустить Тирни уже в это трансферное окно.



"В идеале нам бы хотелось ускорить его переход, но в данный момент он все еще является игроком "Арсенала". Летом это точно случится, но если мы сможем сделать это пораньше, то было бы замечательно", — цитирует Роджерса BBC.



Добавим, в этом сезоне Тирни сыграл только пять матчей за "Арсенал", лишь однажды появившись в стартовом составе.