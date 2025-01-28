Красная карточка Льюис-Скелли аннулирована
Апелляция "Арсенала" на удаление своего защитника Майлса Льюис-Скелли в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" была удовлетворена.
Напомним, 18-летний Льюис-Скелли был спорным образом удален на 43-й минуте победного для "Арсенала матча на "Молинью" в минувшую субботу (0:1).
Льюис-Скелли в самом зачатке сорвал контратаку "Вулверхэмптона", ударив по ноге Мэтта Дохерти, за что рефери Майкл Оливер показал прямую красную карточку.
Льюис-Скелли грозила дисквалификация на три матча, начиная с поединка против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд, однако теперь все санкции с юниора была сняты.
В официальном заявлении FA говорится, что независимая комиссия признала удаление Льюис-Скелли ошибочным. Красная карточка Майлса была аннулирована.
28.01.2025 22:00
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Последние комментарии:
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Повторю свою мысль про санкции, дефицит иностранной продукции (машины, электроника) и про прослойку населения, которые гордо бьют себя в грудь "санкции не работают, запад не нужон".
Бабца, тебе не похуй? Ну запретят они консоли, ты же всё равно ими не пользуешься. Ну запретят машины, ты же всё равно без прав и не ездишь. Запретят телефоны, ну и что? Ты же не звонишь. Запретят технику, а ты и не пользуешься. Тебе бы винца дагестанского за шесть бачей, да газа за рубли в банку. Зачилься, шерстяная.
Источник: http://fapl.ru/posts/112697/?c=1#c8014164
Даже добавил бы: Ютуб не нужон, Дискорд не нужон, ТГ не нужон. А если завтра заблокируют весь инет (а неделю назад уже лежал рунет), закрыв клетку Чебурнета изнутри, то для таких отбитков и интернет будет не нужон.
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https://imgur.com/a/atkvJHK
Сургутское ипло, когда:
15.03.2022 18:18 #
melwood-lfc
как же чечены ебут
Источник: http://fapl.ru/posts/91971/?c=1
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Всем атеистам ванючим посвящается. Всё, что нас окружает, создано Всевышним Аллахом. Примите Ислам, пока не поздно.
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А куда пропала вшивая, трусливая чурочка, бежавшая из Казахстана, но заступившая за престарелую шерсть?
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ТРАМП ПОМАГИ
Как минимум 11 танкеров наподобие потерпевших крушение под Анапой выходят в море в нарушение правил, чтобы снабжать теневой флот России
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УХИХИХИХИХИХИ трампь ты даволен?
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рот лансерка в деле
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Ну вот, другое дело. А то "ля-ля-ля, три рубля, надеюсь на здравомыслие судейского корпуса..." Сразу сказал, если подадут апелляцию, результат может быть другим. Пидаров на судейках надо в узде держать.
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Владимир Зеленский проехал по проспекту Бандеры, свернул на улицу Шухевича и через площадь героев SS Галичина прибыл в Бабий Яр, чтобы почтить память жертв Холокоста
Е - Еврей
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Очень удивился если бы оставили в силе эту выдуманную кк
..и очередное подтверждение, что судьи PGMOL не могут быть независимыми, а до последнего пытаются защищать свои ошибки, вместо того, чтобы их признать
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А я наташек аннулирую целым 24 сантиметров
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