Красная карточка Льюис-Скелли аннулирована

Майлс Льюис-Скелли Апелляция "Арсенала" на удаление своего защитника Майлса Льюис-Скелли в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" была удовлетворена.

Напомним, 18-летний Льюис-Скелли был спорным образом удален на 43-й минуте победного для "Арсенала матча на "Молинью" в минувшую субботу (0:1).

Льюис-Скелли в самом зачатке сорвал контратаку "Вулверхэмптона", ударив по ноге Мэтта Дохерти, за что рефери Майкл Оливер показал прямую красную карточку.

Льюис-Скелли грозила дисквалификация на три матча, начиная с поединка против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд, однако теперь все санкции с юниора была сняты.

В официальном заявлении FA говорится, что независимая комиссия признала удаление Льюис-Скелли ошибочным. Красная карточка Майлса была аннулирована.


Метки FA, Арсенал, Вулверхэмптон, Льюис-Скелли, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2025 22:00

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  1. shomurodov 28.01.2025 23:21 # shomurodov
    «Анжи» возвращается в большой футбол – команда заявится в Третий дивизион. В 2022-м дагестанский клуб не смог получить лицензию для участия во Второй лиге из-за долгов

    (ответить)

  2. hachidlo 28.01.2025 23:10 # hachidlo
    Повторю свою мысль про санкции, дефицит иностранной продукции (машины, электроника) и про прослойку населения, которые гордо бьют себя в грудь "санкции не работают, запад не нужон".

    Бабца, тебе не похуй? Ну запретят они консоли, ты же всё равно ими не пользуешься. Ну запретят машины, ты же всё равно без прав и не ездишь. Запретят телефоны, ну и что? Ты же не звонишь. Запретят технику, а ты и не пользуешься. Тебе бы винца дагестанского за шесть бачей, да газа за рубли в банку. Зачилься, шерстяная.

    Источник: http://fapl.ru/posts/112697/?c=1#c8014164

    Даже добавил бы: Ютуб не нужон, Дискорд не нужон, ТГ не нужон. А если завтра заблокируют весь инет (а неделю назад уже лежал рунет), закрыв клетку Чебурнета изнутри, то для таких отбитков и интернет будет не нужон.

    (ответить)

  3. hachidlo 28.01.2025 22:57 # hachidlo
    https://imgur.com/a/atkvJHK

    Сургутское ипло, когда:

    15.03.2022 18:18 #
    melwood-lfc

    как же чечены ебут

    Источник: http://fapl.ru/posts/91971/?c=1

    (ответить)

  4. hachidio 28.01.2025 22:55 # hachidio
    Всем атеистам ванючим посвящается. Всё, что нас окружает, создано Всевышним Аллахом. Примите Ислам, пока не поздно.

    (ответить)

  5. hachidlo 28.01.2025 22:52 # hachidlo
    А куда пропала вшивая, трусливая чурочка, бежавшая из Казахстана, но заступившая за престарелую шерсть?

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  6. narcot 28.01.2025 22:48 # narcot
    ТРАМП ПОМАГИ


    Как минимум 11 танкеров наподобие потерпевших крушение под Анапой выходят в море в нарушение правил, чтобы снабжать теневой флот России

    (ответить)

  7. narcot 28.01.2025 22:31 # narcot
    УХИХИХИХИХИХИ трампь ты даволен?



    Подрядчики в Курской области украли на строительстве укреплений более трех миллиардов рублей

    Сумму в 3,2 млрд руб. Генпрокуратура РФ требует взыскать с подрядчиков, в частности, с АО «Корпорация развития Курской области» и ее руководителя Владимира Лукина, сообщает государственное РИА «Новости».

    (ответить)

  8. narcot 28.01.2025 22:23 # narcot
    рот лансерка в деле

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  9. sausage 28.01.2025 22:14 # sausage
    Ну вот, другое дело. А то "ля-ля-ля, три рубля, надеюсь на здравомыслие судейского корпуса..." Сразу сказал, если подадут апелляцию, результат может быть другим. Пидаров на судейках надо в узде держать.

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  10. lancerlancer1 28.01.2025 22:08 # lancerlancer1
    Владимир Зеленский проехал по проспекту Бандеры, свернул на улицу Шухевича и через площадь героев SS Галичина прибыл в Бабий Яр, чтобы почтить память жертв Холокоста

    Е - Еврей

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  11. aliluya-nn 28.01.2025 22:05 # aliluya-nn
    Очень удивился если бы оставили в силе эту выдуманную кк
    ..и очередное подтверждение, что судьи PGMOL не могут быть независимыми, а до последнего пытаются защищать свои ошибки, вместо того, чтобы их признать

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  12. farhad 28.01.2025 22:00 # farhad
    А я наташек аннулирую целым 24 сантиметров

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