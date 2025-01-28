Красная карточка Льюис-Скелли аннулирована

Апелляция "Арсенала" на удаление своего защитника Майлса Льюис-Скелли в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" была удовлетворена.

Напомним, 18-летний Льюис-Скелли был спорным образом удален на 43-й минуте победного для "Арсенала матча на "Молинью" в минувшую субботу (0:1).



Льюис-Скелли в самом зачатке сорвал контратаку "Вулверхэмптона", ударив по ноге Мэтта Дохерти, за что рефери Майкл Оливер показал прямую красную карточку.



Льюис-Скелли грозила дисквалификация на три матча, начиная с поединка против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд, однако теперь все санкции с юниора была сняты.



В официальном заявлении FA говорится, что независимая комиссия признала удаление Льюис-Скелли ошибочным. Красная карточка Майлса была аннулирована.



