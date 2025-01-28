"Юнайтед" может продать Хейлунда летом

"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Расмуса Хейлунда грядущим летом.

Стоивший "Юнайтед" 72 миллиона фунтов Хейлунд довольно жалко проводит этот сезон. Расмус забил лишь два гола в Премьер-Лиге и сейчас не может отличиться в чемпионате уже 11 матчей кряду.



Прежде Хейлунд считался одним из неприкасаемых игроков в "Юнайтед", однако главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим совершенно не впечатлен игрой Расмуса.



Как сообщает talkSPORT, остаток этого сезона станет своего рода испытательным сроком для Хейлунда, и если Расмус не прибавит, "Юнайтед" будет готов от него избавиться.



"Наполи" и "Ювентус" находятся среди клубов, которые внимательно следят за ситуацией вокруг 21-летнего датчанина.