"Юнайтед" может продать Хейлунда летом

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Расмуса Хейлунда грядущим летом.

Стоивший "Юнайтед" 72 миллиона фунтов Хейлунд довольно жалко проводит этот сезон. Расмус забил лишь два гола в Премьер-Лиге и сейчас не может отличиться в чемпионате уже 11 матчей кряду.

Прежде Хейлунд считался одним из неприкасаемых игроков в "Юнайтед", однако главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим совершенно не впечатлен игрой Расмуса.

Как сообщает talkSPORT, остаток этого сезона станет своего рода испытательным сроком для Хейлунда, и если Расмус не прибавит, "Юнайтед" будет готов от него избавиться.

"Наполи" и "Ювентус" находятся среди клубов, которые внимательно следят за ситуацией вокруг 21-летнего датчанина.


Метки Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. kewell7 28.01.2025 21:39 # kewell7
    Развели с этим трансфером как лохов на 72 ляма.

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  2. narcot 28.01.2025 21:17 # narcot
    продать нельзя оставить

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