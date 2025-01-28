"Байер" лидирует в борьбе за Эвана Фергюсона

Эван Фергюсон Немецкий "Байер" стал новым фаворитом в борьбе за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.

Ожидается, что до закрытия зимнего трансферного окна "Брайтон" отправит Фергюсона в аренду, чтобы обеспечить Эвана столь необходимой игровой практикой.

Свои запросы насчет Фергюсона сделали несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм", возглавляемый бывшим рулевым "Брайтона" Грэмом Поттером.

Также в Фергюсоне заинтересованы "Тоттенхэм" и "Борнмут", однако Sky Sports утверждает, что "Байер" имеет наивысшие шансы заполучить 20-летнего ирландца.

В Леверкузене Фергюсон может заменить Андре Силву и Виктора Бонифасе, которых сватают "Вест Хэм" и "Аль-Хиляль", соответственно.


Метки Байер, Брайтон, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2025 19:00

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