"Аль-Хиляль" — фаворит в борьбе за Салаха

Саудовский "Аль-Хиляль" будет наиболее вероятным направлением для нападающего Мохамеда Салаха, если тот покинет "Ливерпуль" в конце сезона.

"Аль-Хиляль" едва разорвал контракт с Неймаром, позволив тому вернуться в "Сантос", и теперь находится в поисках новой суперзвезды.



По информации The Telegraph, "Аль-Хиляль" решительно настроен заполучить Салаха свободным агентом, если Мохамед так и не договорится со своим клубом о новом контракте.



В идеале "Аль-Хиляль" хотел бы согласовать переход Салаха как можно скоре, чтобы взять 32-летнего египтянина на клубный Чемпионат Мира, который пройдет в Соединенных Штатах с 14 июня по 13 июля.



Несмотря на отсутствие прогресса в переговорах с Салахом насчет нового контракта, "Ливерпуль" сохраняет надежду предотвратить уход своего бомбардира.