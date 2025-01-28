"Аль-Хиляль" — фаворит в борьбе за Салаха
Саудовский "Аль-Хиляль" будет наиболее вероятным направлением для нападающего Мохамеда Салаха, если тот покинет "Ливерпуль" в конце сезона.
"Аль-Хиляль" едва разорвал контракт с Неймаром, позволив тому вернуться в "Сантос", и теперь находится в поисках новой суперзвезды.
По информации The Telegraph, "Аль-Хиляль" решительно настроен заполучить Салаха свободным агентом, если Мохамед так и не договорится со своим клубом о новом контракте.
В идеале "Аль-Хиляль" хотел бы согласовать переход Салаха как можно скоре, чтобы взять 32-летнего египтянина на клубный Чемпионат Мира, который пройдет в Соединенных Штатах с 14 июня по 13 июля.
Несмотря на отсутствие прогресса в переговорах с Салахом насчет нового контракта, "Ливерпуль" сохраняет надежду предотвратить уход своего бомбардира.
28.01.2025 18:00
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Зарик в 350 на два года+1 и все довольны.
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