"Арсенал" подал апелляцию на удаление Льюис-Скелли

"Арсенал" подал апелляцию на удаление своего защитника Майлса Льюис-Скелли в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Напомним, Льюис-Скелли получил прямую красную карточку от рефери Майкла Оливера за фол на Мэтте Дохерти в концовке первого тайма победного для "Арсенала" матча на "Молинью" в минувшую субботу (0:1).



Несмотря на бурное возмущение главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, болельщиков и экспертов, судейский корпус отказался признать решение Оливера ошибочным.



В данный момент Льюис-Скелли грозит трехматчевая дисквалификация, однако "Арсенал" воспользовался своим правом на апелляцию и теперь попытается убедить независимую комиссию FA в том, что Майлс не заслуживал удаления.



Как сообщает Evening Standard, в качестве одного из своих аргументов "Арсенал" собирается использовать прецедент с успешно опротестованной красной карточкой капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша против "Тоттенхэма" ранее в этом сезоне.