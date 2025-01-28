"Юнайтед" не помышляет о возвращении Погба

"Манчестер Юнайтед" не помышляет о возвращении полузащитника Поля Погба.

Погба доступен свободным агентом после того, как в ноябре досрочно расторг свой контракт с итальянским "Ювентусом".



К игре в футбол Погба сможет вернуться в марте, когда истечет его дисквалификация за допинг, в результате апелляции сокращенная с четырех лет до 18 месяцев.



Накануне Погба опубликовал в инстаграме карикатуру на себя и вингера "Юнайтед" Амада Диалло, что было воспринято как намек на возвращение 31-летнего француза на "Олд Траффорд".



Однако talkSPORT утверждает, что этому не бывать. У "Юнайтед" нет подобных намерений, вдобавок Погба является противоположностью того характера, которым хочет обладать в своей команде главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим.