Каземиро открыт к переходу в "Рому"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро открыт к переходу в итальянскую "Рому".

Каземиро лишь четырежды выходил в стартовом составе "Юнайтед" при новом главным тренере Рубене Аморима, в шести последних матчах участия не принимая.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" открыт к расставанию с Каземиро и предпочитает сразу продать 32-летнего бразильца, но пока не имеет соответствующих предложений.



При этом "Рома" готова лишь арендовать Каземиро, рассматривая того в качестве замены для Леандро Паредеса. Клуб Серии А уже запросил информацию насчет экс-игрока "Реала".



Если два клуба смогут договориться об условиях аренды, то самого Каземиро вариант с "Ромой" как с пристанищем на остаток сезона вполне устроит.