Фердинанд: "Для Рэшфорда нет пути назад"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что на карьере нападающего Маркуса Рэшфорда в клубе с "Олд Траффорд" был поставлен крест.

Рэшфорд не играет за "Юнайтед" с 12 декабря, и в течение этого времени главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим неоднократно дал понять, что недоволен самоотдачей Маркуса и его образом жизни.



После победы 0:1 над "Фулхэмом" в воскресенье Аморим и вовсе заявил, что предпочтет сыграть с 63-летним тренером вратарей Жорже Виталом, нежели с игроком, который недостаточно старается. И Фердинанд думает, что этим Рубен вынес приговор Маркусу.



"Если бы я был игроком, и тренер сказал такие вещи насчет меня, то мое сердце, моя гордость, мое это испытали бы чувство стыда".



"Когда ставят под сомнение твое отношение к делу и говорят, что ты не выкладываешься на 100 процентов, недостаточно стараешься, ищешь легкие пути, то это убийственный комментарий. После этого для Маркуса нет пути назад".



"Если бы он вернулся, это бы означало, что другие игроки могут снять ногу с педали газа и затем вернуться в команду, легко отделавшись", — цитирует Фердинанда BBC.