"Тоттенхэму" нужен нападающий, а не центральный защитник

"Тоттенхэм" сосредоточен на приглашении нападающего, нежели центрального защитника в остатке зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, ранее в январе "Тоттенхэм" активно искал усиление для центра обороны, присматриваясь к Оливье Боскальи из ПСВ и Давиду Ганцко из "Фейеноорда".



Однако затем "Тоттенхэм" приобрел голкипера Антонина Кински и изменил свои приоритеты, сосредоточившись на поисках нападающего.



"Тоттенхэм" хотел заполучить Рандаля Коло-Муани, но тот был арендован "Ювентусом" у ПСЖ. Слухи же об интересе "шпор" к Брайану Бробби из "Аякса" не соответствуют действительности.



Источник называет имя одного нападающего, который находится на радаре у "Тоттенхэма". Речь идет об Эване Фергюсоне, которого "Брайтон" готов отправить в аренду на вторую половину сезона.