Дэвид Кут извинился перед Клоппом

Юрген Клопп и Дэвид Кут Экс-рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут извинился перед бывшим главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Беды Кута в прошлом году начались с того, что в социальных сетях распространилось видео, на котором Дэвид называет "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

Вскоре судейский корпус отстранил Кута от работы, а затем и вовсе его уволил. Это совпало с серией дополнительных публикаций насчет Дэвида, которому таблоиды дали прозвище "кокаиновый рефери".

В своем первом большом интервью после того скандала Кут не только совершил каминг-аут, но и принес извинения за свои действия.

"Я хочу извинится перед каждым, кого оскорбили мои действия. Я понимаю, что они не соответствуют стандартам рефери топ-уровня, и я глубоко сожалею о сказанном".

"То видео было снято кем-то более четырех лет назад. Я забыл о его существовании, и я сидел в своей машине, ожидая обслуживания, когда мне позвонили и сказали, что оно разошлось по социальным сетям. Я был опустошен".

"Я глубоко сожалею о том, что оказался в этом положении. Те комментарии не отражают мою точку зрения о ком-либо из затронутых лиц или мои взгляды в целом".

"Сложность судейства в том, что мы не можем выражать свои эмоции в моменте. Мы должны скрывать свои эмоции. Я был бы весьма паршивым рефери, если бы реагировал эмоционально на то, что говорят или скандируют на стадионе".

"У нас нет возможности выплеснуть эмоции, забив гол или выиграв матч. Я — живой человек, совершивший ошибку в моменте, о котором я теперь глубоко сожалею", — сообщил Кут The Sun.


Метки Клопп, Кут, Ливерпуль, рефери

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2025 12:00

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  1. superperez101 28.01.2025 12:34 # superperez101
    у клоппа сейчас все в ажуре, дом на мальте, баблишко, работёнка не пыльная.
    а судейка всё, если только дворником в гейклуб челси

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  2. lebedev-rma 28.01.2025 12:33 # lebedev-rma
    1. Каминг-аут — есть.


    2. Извинения — есть.


    3. Осталось только сказать, что подвергался домогательствам в детстве, и тогда точно вернут на работу.

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  3. meshuggah 28.01.2025 12:22 # meshuggah
    аахахах сначала обоссал подзалупника, а потом извинился

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