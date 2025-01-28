Дэвид Кут извинился перед Клоппом

Экс-рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут извинился перед бывшим главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Беды Кута в прошлом году начались с того, что в социальных сетях распространилось видео, на котором Дэвид называет "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".



Вскоре судейский корпус отстранил Кута от работы, а затем и вовсе его уволил. Это совпало с серией дополнительных публикаций насчет Дэвида, которому таблоиды дали прозвище "кокаиновый рефери".



В своем первом большом интервью после того скандала Кут не только совершил каминг-аут, но и принес извинения за свои действия.



"Я хочу извинится перед каждым, кого оскорбили мои действия. Я понимаю, что они не соответствуют стандартам рефери топ-уровня, и я глубоко сожалею о сказанном".



"То видео было снято кем-то более четырех лет назад. Я забыл о его существовании, и я сидел в своей машине, ожидая обслуживания, когда мне позвонили и сказали, что оно разошлось по социальным сетям. Я был опустошен".



"Я глубоко сожалею о том, что оказался в этом положении. Те комментарии не отражают мою точку зрения о ком-либо из затронутых лиц или мои взгляды в целом".



"Сложность судейства в том, что мы не можем выражать свои эмоции в моменте. Мы должны скрывать свои эмоции. Я был бы весьма паршивым рефери, если бы реагировал эмоционально на то, что говорят или скандируют на стадионе".



"У нас нет возможности выплеснуть эмоции, забив гол или выиграв матч. Я — живой человек, совершивший ошибку в моменте, о котором я теперь глубоко сожалею", — сообщил Кут The Sun.