"Юнайтед" приблизился к покупке Доргу
"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о покупке крайнего защитника итальянского "Лечче" Патрика Доргу.
К настоящему моменту "Юнайтед" сделал уже два предложения по Доргу, однако от сумм в 21 и 25.2 млн. фунтов "Лечче" отказался.
В прессе даже появились слухи, что "Юнайтед" может завершить интерес к Доргу и воспользоваться своей опцией по обратному выкупу Альваро Фернандеса из "Бенфики" за 15 млн. фунтов.
Однако Daily Mail утверждает, что "Юнайтед" продолжает сражаться за Доргу, и в понедельник "красные дьяволы" провели позитивные переговоры с коллегами из "Лечче".
Во вторник два клуба должны продолжить диалог по условиям трансфера 20-летнего датчанина, которого "Лечче" оценивает в 33 млн. фунтов.
Доргу, способный сыграть вингбека, как нравится главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, выходил в стартовом составе на 21 из 22 матчей "Лечче" в этом сезоне Серии А.
28.01.2025 11:00
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