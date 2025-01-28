Бобб близок к возвращению в строй

Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб находится на пороге возвращения на футбольное поле.

Бобб уверенно провел предсезонный период, а в начале августа помог "Сити" завоевать Суперкубок Англии.



Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола был готов дать Боббу шанс стать основным правым вингером команды, однако за считанные дни до старта сезона Премьер-Лиги Оскар получил перелом ноги на тренировке.



В результате Бобб со стороны наблюдал, как "Сити" потерял еще несколько игроков и столкнулся со своим тяжелейшим кризисом за последние годы.



Как сообщает Daily Mail, Бобб еще пару недель назад приступил к тренировкам с партнерами по команде, и сейчас Оскар близок к обретению кондиций, которые позволит ему играть в футбол.



Бобб пропустит матч Лиги Чемпионов против "Брюгге" в среду и имеет минимальные шансы отправиться к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье, но поединок 4-го раунда Кубка Англии против "Лейтон Ориент" на следующей неделе может стать подходящим моментом для того, чтобы Оскар получил свои первые минуты в этом сезоне.