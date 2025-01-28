Уолкер объяснил свое решение уйти из "Сити"

Защитник Кайл Уолкер объяснил, почему он решил уйти из "Манчестер Сити" в итальянский "Милан" посреди сезона.

На прошлой неделе "Милан" взял Уолкера в аренду до конца сезона. "Россонери" также получили опцию выкупа 33-летнего игрока сборной Англии за 4.2 млн. фунтов.



В "Сити" у Уолкера оставалось 18 месяцев по контракту, однако желание чаще играть и попробовать себя в большом иностранном клубе подтолкнуло Кайла к тому, чтобы пойти и попросить главного тренера Хосепа Гвардиолу отпустить его.



"Когда я разговаривал с Пепом, это был не очень комфортный разговор. В основном из-за того уважения, которое мы испытываем друг к другу. А также из-за того, что он выиграл в "Манчестер Сити", хотя я тоже это выиграл".



"Мне бы хотелось думать, он знает, что я даю раздевалке и какую атмосферу создаю. "Сити" был мне как семья — от поваров до уборщиков, от китменов до физиотерапевтов. Мне бы хотелось думать, что я был любим и помогал каждому влиться в коллектив. Однако дела там не шли хорошо, я не играл в футбол достаточно. Надеюсь, здесь я смогу играть чуть больше".



"Я бы мог остаться в Манчестере, я бы отработал свой контракт, если бы они не отпустили меня. Такой я человек".



"Однако есть испытания, насчет которых ты думаешь: "Окей, мне нужно попробовать что-нибудь другое".



"Я поговорил со многими бывшими игроками, которые никогда не уезжали за рубеж, и они сказали мне, что жалеют об этом. Если бы это не был большой клуб, я бы остался в "Сити".



"Только определенным клубам ты не можешь сказать "нет", и это была та возможность, которую я хотел. У меня было это внутреннее чувство", — цитирует Уолкера The Telegraph.