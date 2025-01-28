Светская хроника за вторник
"Челси" хочет купить Матиса Теля и Беньямина Шешко. "Арсенал" и "Тоттенхэм" сражаются за Нико Уильямса. Алекс Окслейд-Чемберлен может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" сделает предложение по аренде нападающего "Челси" Кристофера Нкунку, если избавится от Маркуса Рэшфорда. (The Athletic)
"Ливерпуль" и "Челси" готовы поспорить с "Наполи" за вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми. (Corriere dello Sport)
"Челси" задумывается о покупке вингера "Баварии" Матиса Теля и нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (TEAMtalk)
"Ювентус" и "Порту" хотят арендовать Кэрни Чуквуэмеку, но "Челси" предпочитает сразу продать полузащитника за прописанные в контракте отступные в 40 миллионов фунтов. (Daily Mail)
"Астон Вилла" — один из клубов, наблюдающих за ситуацией нападающего "Челси" Жоау Фелиша. (The Guardian)
"Вилла" сделала запрос насчет Фелиша. (Daily Mail)
"Аль-Наср" готов предложить 84 млн. фунтов за нападающего "Виллы" Джона Дурана. (Football Transfers)
"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы выплатить 49 млн. фунтов отступных за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Fichajes)
"Тоттенхэм" ведет переговоры по полузащитнику "Лилля" Эйнджелу Гомесу и вингеру "Саутгемптона" Тайлеру Диблингу. (The Telegraph)
"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Борнмута" Илье Забарному. (i Sport)
"Вест Хэм" лидирует в борьбе за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (Daily Mail)
"Брентфорд" хочет пригласить защитника "Барселоны" Андреаса Кристенсена, но тот предпочитает остаться на "Ноу Камп". (The Independent)
"Вулверхэмптон" и "Лестер" интересуются полузащитником "Бешикташа" Алексом Окслейд-Чемберленом. (The Sun)
"Кристал Пэлас" получил отказ на свое предложение в 14 млн. фунтов о покупке защитника пражской "Славии" Эль-Хаджи Малик Диуфа, который также интересен "Брайтону", "Челси" и "Ливерпулю". (The Guardian)
Другое
У защитника "Пэлас" Чади Риада подозревают повреждение крестообразных связок колена. (The Guardian)
Рефери Майкл Оливер рассудит матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Аталантой" в среду, несмотря на скандал с красной карточкой Майлса Льюис-Скелли. (The Sun)
Жена защитника сборной Англии Кайла Уолкера собирается запустить своей реалити-шоу на телеканале ITV. (The Sun)
Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)
28.01.2025 08:00
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Давид якут: «Я - гей». Ебала хейтеров Ливерпуля представили после этого признания своего кумира? Прям как у него стали) Хотя, то, что они пидары никто никогда не сомневался.
(ответить)
Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/112697/
(ответить)
Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/112697/?c=1
Натурал!
(ответить)
Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)
выдал базу
(ответить)
Эй, охранник!
Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/112697/
(ответить)
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