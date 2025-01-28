Светская хроника за вторник

Светская хроника "Челси" хочет купить Матиса Теля и Беньямина Шешко. "Арсенал" и "Тоттенхэм" сражаются за Нико Уильямса. Алекс Окслейд-Чемберлен может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" сделает предложение по аренде нападающего "Челси" Кристофера Нкунку, если избавится от Маркуса Рэшфорда. (The Athletic)

"Ливерпуль" и "Челси" готовы поспорить с "Наполи" за вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми. (Corriere dello Sport)

"Челси" задумывается о покупке вингера "Баварии" Матиса Теля и нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (TEAMtalk)

"Ювентус" и "Порту" хотят арендовать Кэрни Чуквуэмеку, но "Челси" предпочитает сразу продать полузащитника за прописанные в контракте отступные в 40 миллионов фунтов. (Daily Mail)

"Астон Вилла" — один из клубов, наблюдающих за ситуацией нападающего "Челси" Жоау Фелиша. (The Guardian)

"Вилла" сделала запрос насчет Фелиша. (Daily Mail)

"Аль-Наср" готов предложить 84 млн. фунтов за нападающего "Виллы" Джона Дурана. (Football Transfers)

"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы выплатить 49 млн. фунтов отступных за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Fichajes)

"Тоттенхэм" ведет переговоры по полузащитнику "Лилля" Эйнджелу Гомесу и вингеру "Саутгемптона" Тайлеру Диблингу. (The Telegraph)

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Борнмута" Илье Забарному. (i Sport)

"Вест Хэм" лидирует в борьбе за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (Daily Mail)

"Брентфорд" хочет пригласить защитника "Барселоны" Андреаса Кристенсена, но тот предпочитает остаться на "Ноу Камп". (The Independent)

"Вулверхэмптон" и "Лестер" интересуются полузащитником "Бешикташа" Алексом Окслейд-Чемберленом. (The Sun)

"Кристал Пэлас" получил отказ на свое предложение в 14 млн. фунтов о покупке защитника пражской "Славии" Эль-Хаджи Малик Диуфа, который также интересен "Брайтону", "Челси" и "Ливерпулю". (The Guardian)

Другое

У защитника "Пэлас" Чади Риада подозревают повреждение крестообразных связок колена. (The Guardian)

Рефери Майкл Оливер рассудит матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Аталантой" в среду, несмотря на скандал с красной карточкой Майлса Льюис-Скелли. (The Sun)

Жена защитника сборной Англии Кайла Уолкера собирается запустить своей реалити-шоу на телеканале ITV. (The Sun)

Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 28.01.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1310

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  1. sausage 28.01.2025 09:14 # sausage
    Давид якут: «Я - гей». Ебала хейтеров Ливерпуля представили после этого признания своего кумира? Прям как у него стали) Хотя, то, что они пидары никто никогда не сомневался.

    (ответить)

  2. tihinya-moiyobir 28.01.2025 09:13 # tihinya-moiyobir
    Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112697/

    (ответить)

  3. alexomck 28.01.2025 08:55 # alexomck
    Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112697/?c=1

    Натурал!

    (ответить)

  4. wengerrrro 28.01.2025 08:50 # wengerrrro
    Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)

    выдал базу

    (ответить)

  5. electric 28.01.2025 08:31 # electric
    Эй, охранник!

    Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112697/

    (ответить)

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