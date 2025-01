Светская хроника за вторник

"Челси" хочет купить Матиса Теля и Беньямина Шешко. "Арсенал" и "Тоттенхэм" сражаются за Нико Уильямса. Алекс Окслейд-Чемберлен может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" сделает предложение по аренде нападающего "Челси" Кристофера Нкунку, если избавится от Маркуса Рэшфорда. (The Athletic)



"Ливерпуль" и "Челси" готовы поспорить с "Наполи" за вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми. (Corriere dello Sport)



"Челси" задумывается о покупке вингера "Баварии" Матиса Теля и нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (TEAMtalk)



"Ювентус" и "Порту" хотят арендовать Кэрни Чуквуэмеку, но "Челси" предпочитает сразу продать полузащитника за прописанные в контракте отступные в 40 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Астон Вилла" — один из клубов, наблюдающих за ситуацией нападающего "Челси" Жоау Фелиша. (The Guardian)



"Вилла" сделала запрос насчет Фелиша. (Daily Mail)



"Аль-Наср" готов предложить 84 млн. фунтов за нападающего "Виллы" Джона Дурана. (Football Transfers)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы выплатить 49 млн. фунтов отступных за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Fichajes)



"Тоттенхэм" ведет переговоры по полузащитнику "Лилля" Эйнджелу Гомесу и вингеру "Саутгемптона" Тайлеру Диблингу. (The Telegraph)



"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Борнмута" Илье Забарному. (i Sport)



"Вест Хэм" лидирует в борьбе за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (Daily Mail)



"Брентфорд" хочет пригласить защитника "Барселоны" Андреаса Кристенсена, но тот предпочитает остаться на "Ноу Камп". (The Independent)



"Вулверхэмптон" и "Лестер" интересуются полузащитником "Бешикташа" Алексом Окслейд-Чемберленом. (The Sun)



"Кристал Пэлас" получил отказ на свое предложение в 14 млн. фунтов о покупке защитника пражской "Славии" Эль-Хаджи Малик Диуфа, который также интересен "Брайтону", "Челси" и "Ливерпулю". (The Guardian)



Другое



У защитника "Пэлас" Чади Риада подозревают повреждение крестообразных связок колена. (The Guardian)



Рефери Майкл Оливер рассудит матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Аталантой" в среду, несмотря на скандал с красной карточкой Майлса Льюис-Скелли. (The Sun)



Жена защитника сборной Англии Кайла Уолкера собирается запустить своей реалити-шоу на телеканале ITV. (The Sun)



Бывший полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер назвал лондонский клуб "цирком", сидя среди фанатов "Сити". (The Sun)