Ренату Вейга арендовал "Ювентусом"

Защитник "Челси" Ренату Вейга присоединился к итальянскому "Ювентусу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

"Челси" только прошлым летом приобрел Вейгу у "Базеля" за 12 миллионов фунтов. С тех пор Ренату сыграл 18 матчей за "синих", но в рамках Премьер-Лиги лишь однажды выходил в стартовом составе.



В надежде играть регулярно и играть на любимой позиции центрального защитника 21-летний португалец отправился в Турин.



Как сообщает BBC, "Ювентус" полностью взял на себя зарплату Вейги, а положенная "Челси" арендная плата составит 3.8 млн. фунтов.



Арендное соглашение по Вейге не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит грядущим летом Ренату вернется в "Челси".



Добавим, в данный момент "Ювентус" занимает пятое место в Серии А, а также попадает в стыковой раунд плей-офф Лиги Чемпионов, как минимум.