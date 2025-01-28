Ренату Вейга арендовал "Ювентусом"

Ренату Вейга Защитник "Челси" Ренату Вейга присоединился к итальянскому "Ювентусу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

"Челси" только прошлым летом приобрел Вейгу у "Базеля" за 12 миллионов фунтов. С тех пор Ренату сыграл 18 матчей за "синих", но в рамках Премьер-Лиги лишь однажды выходил в стартовом составе.

В надежде играть регулярно и играть на любимой позиции центрального защитника 21-летний португалец отправился в Турин.

Как сообщает BBC, "Ювентус" полностью взял на себя зарплату Вейги, а положенная "Челси" арендная плата составит 3.8 млн. фунтов.

Арендное соглашение по Вейге не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит грядущим летом Ренату вернется в "Челси".

Добавим, в данный момент "Ювентус" занимает пятое место в Серии А, а также попадает в стыковой раунд плей-офф Лиги Чемпионов, как минимум.


Метки Вейга, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 183



Поиск: