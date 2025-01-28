Дэвид Кут: "Я — гей"

Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут совершил каминг-аута, открыто признавшись в гомосексуальной ориентации.

Напомним, в прошлом году судейский корпус уволил Кута, отреагировав этим на серию скандальных видеороликов с Дэвидом. На одном из них он оскорбляет бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, на другом — нюхает белый порошок.



В своем первом интервью после того скандала Кут признался, что является геем, и стремление скрыть это негативно влияло на работу Дэвида со свистком.



"У меня были проблемы со своим самовосприятием — и это связано с моей сексуальной ориентацией. Я — гей, и на протяжении длительного времени я испытывал трудности с тем, чтобы гордиться тем, кем я являюсь".



"Особенно в свои юношеские годы я испытывал глубокое ощущение стыда. Я признался своим родителям только в 21 год. Моя сексуальная ориентация — не единственная причина, которая привела меня в это положение. Но я не расскажу правды, если не признаюсь, что я — гей, и мне было по-настоящему сложно скрывать это".



"Будучи молодым рефери, я скрывал свои эмоции, а также скрывал свою сексуальную ориентацию. Это хорошее качество для рефери, но ужасное для живого человека. И это привело меня к целому вороху событий".



"На протяжении своей судейской карьеры я столкнулся с глубоко неприятными оскорблениями, и добавить сюда еще свою сексуальную ориентацию было бы действительно сложно".



"Наркотики не были тем, к чему я обращался день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Длительными периодами я не употреблял их — но это было одним из путей побега. Способом просто отвлечься от стресса, напряжения в работе. Меня наполняет стыд, когда я говорю, что выбирал этот путь", — цитирует Кута The Guardian.