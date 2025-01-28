Дэвид Кут: "Я — гей"

Дэвид Кут Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут совершил каминг-аута, открыто признавшись в гомосексуальной ориентации.

Напомним, в прошлом году судейский корпус уволил Кута, отреагировав этим на серию скандальных видеороликов с Дэвидом. На одном из них он оскорбляет бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, на другом — нюхает белый порошок.

В своем первом интервью после того скандала Кут признался, что является геем, и стремление скрыть это негативно влияло на работу Дэвида со свистком.

"У меня были проблемы со своим самовосприятием — и это связано с моей сексуальной ориентацией. Я — гей, и на протяжении длительного времени я испытывал трудности с тем, чтобы гордиться тем, кем я являюсь".

"Особенно в свои юношеские годы я испытывал глубокое ощущение стыда. Я признался своим родителям только в 21 год. Моя сексуальная ориентация — не единственная причина, которая привела меня в это положение. Но я не расскажу правды, если не признаюсь, что я — гей, и мне было по-настоящему сложно скрывать это".

"Будучи молодым рефери, я скрывал свои эмоции, а также скрывал свою сексуальную ориентацию. Это хорошее качество для рефери, но ужасное для живого человека. И это привело меня к целому вороху событий".

"На протяжении своей судейской карьеры я столкнулся с глубоко неприятными оскорблениями, и добавить сюда еще свою сексуальную ориентацию было бы действительно сложно".

"Наркотики не были тем, к чему я обращался день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Длительными периодами я не употреблял их — но это было одним из путей побега. Способом просто отвлечься от стресса, напряжения в работе. Меня наполняет стыд, когда я говорю, что выбирал этот путь", — цитирует Кута The Guardian.


Метки Кут, рефери

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 28.01.2025 06:16 # redwhitegun
    Ждем каминг аут Оливера) хотя и так понятно что судьи в апл пидоры)

    (ответить)

  2. uali 28.01.2025 06:03 # uali
    Да он не гей, а пидорас

    (ответить)

  3. hachidlo 28.01.2025 06:01 # hachidlo
    Ебырь залупулев официально!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: