"Сити" приобрел Джуму Ба и отправил его в "Ланс"

"Манчестер Сити" завершил приобретение центрального защитника Джумы Ба из "Реал Вальядолид", сразу отправив своего новичка в аренду в "Ланс".

На прошлой неделе "Реал Вальядолид" разразился грозным заявлением, обвинив "Сити" в том, что английский клуб пытается переманить Ба.



"Реал Вальядолид" обещал принять меры по защите своих интересов, но "Сити" не отказался от своих намерений, заплатив 5.1 млн. фунтов за досрочное прекращение юношеского контракта Ба с клубом Ла Лиги.



Связав свое будущее с "Сити", 18-летний сьерра-леонец был сразу же перенаправлен в "Ланс" из Лиги 1, где будет призван заменить едва приобретенного "горожанами" Абдукодира Хусанова.



Добавим, в этом сезоне Ба сыграл 12 матчей за "Реал Вальядолид" в Ла Лиге.