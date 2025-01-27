"Вулверхэмптон" активизировался в переговорах по Дансо

"Вулверхэмптон" активизировался в переговорах о приобретении защитника французского "Ланса" Кевина Дансо.

Ранее в январе "Вулверхэмптон" укрепил свою оборону с помощью Эмманюэя Агбаду, который прибыл из "Реймса" за 16.6 млн. фунтов.



Как сообщает The Telegraph, своим вторым зимним приобретением главный тренер "волков" Витор Перейра хочет сделать Дансо, который оценивается в 16 млн. фунтов.



Дансо уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, отыграв сезон 2019/20 за "Саутгемптон" на правах аренды. А в качестве юниора Кевин занимался в академиях "Рединга" и "МК Донс".



26-летний игрок сборной Австрии находится на радаре у "Вулверхэмптона" более года, и "волки" надеются оформить этот трансфер до ближайшего уикенда.



Добавим, больше "Вулверхэмптона" (52 гола) в этом сезоне Премьер-Лиги пропустил только прочно обосновавшийся на самом дне "Саутгемптон" (53).