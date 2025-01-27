"Байер" согласовал аренду Буэндиа

Немецкий "Байер" согласовал аренду атакующего полузащитника "Астон Виллы" Эмилиано Буэндиа.

По информации Sky Sport Germany, "Байер" полностью договорился как с "Виллой", так и с самим Буэндиа, который теперь направляется в Леверкузен на медобследование.



Чемпионы Бундеслиги возьмут 28-летнего аргентинца в аренду до конца сезона 2024/25 и получат опцию выкупа.



Буэндиа пропустил начало этого сезона, проведя в лазарете 15 месяцев с травмой задней поверхности бедра. Эмилиано долго набирал форму и в этой кампании отметился только 12 появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги.



Сделка по Буэндиа, вероятно, будет означать, что "Байер" более не претендует на Джеймса Макати из "Манчестер Сити".



Добавим, летом 2021 "Вилла" приобрела Буэндиа у "Норвича" за рекордные для своего клуба на тот момент 40 миллионов фунтов.