"Арсенал" стал фаворитом в борьбе за Нюпана

"Арсенал" стал фаворитом в борьбе за атакующего полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.

Нюпан дебютировал за первую команду "Русенборга" в возрасте 15 лет и 322 дней, а в 16 лет и 145 дней стал самым молодым игроком, отличившимся за свой клуб в чемпионате.



В сезоне 2024 Нюпан забил восемь голов и отдал семь результативных передач, что привлекло внимание к 18-летнему норвежцу со стороны ведущих клубов Европы.



Вызывающегося в молодежную сборную Норвегии U-21 Нюпана сватали в "Реал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Астон Виллу", однако в минувший уикенд "Арсенал" совершил прорыв в переговорах по Сверре.



Как сообщает The Independent, "Русенборг" выразил готовность пойти на сделку с "Арсеналом". Нюпан, которого часто сравнивают с капитаном "канониров" Мартином Эдегором, оценивается в 10 миллионов фунтов плюс бонусы.