Фергюсон — цель номер один Поттера среди нападающих

Эван Фергюсон из "Брайтона" является приоритетным вариантом главного тренера "Вест Хэма" Грэма Поттера по укреплению позиции нападающего в январе.

Фергюсон едва залечил свою лодыжку, и "Брайтон" собирается отправить 20-летнего ирландца в аренду на вторую половину сезона.



Фергюсона сватают в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Эвертон" и "Борнмут", однако персона Поттера является большим козырем "Вест Хэма" в борьбе за Эвана.



Дело в том, что Поттеру довелось тренировать Фергюсона в "Брайтоне", и этот фактор может стать определяющим. Как утверждает talkSPORT, Грэм хочет Эвана сильнее, чем какого-либо другого нападающего.