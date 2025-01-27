Дисаси рвется в "Астон Виллу"
Центральный защитник "Челси" Аксель Дисаси заинтересован в переходе в "Астон Виллу".
Дисаси не входит в долгосрочные планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, который уже подтвердил, что Аксель может покинуть клуб в это трансферное окно.
Как сообщает talkSPORT, "Челси" намерен продать Дисаси, надеясь выручить минимум 30 миллионов фунтов за 26-летнего француза.
Утверждается, что Дисаси уже согласовал условия личного контракта с "Виллой", и теперь все зависит от договоренности двух клубов.
Покупка Дисаси позволила бы команде Унаи Эмери восполнить потерю Диего Карлоса, который на прошлой неделе перебрался в "Фенербахче" по сделке стоимостью 10 млн. фунтов.
Тем временем, как передает Sky Sports, "Вилла" также выдвинула предложение о покупке защитника "Вильярреала" Хуана Фойта.
27.01.2025 19:00
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