Дисаси рвется в "Астон Виллу"

Центральный защитник "Челси" Аксель Дисаси заинтересован в переходе в "Астон Виллу".

Дисаси не входит в долгосрочные планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, который уже подтвердил, что Аксель может покинуть клуб в это трансферное окно.



Как сообщает talkSPORT, "Челси" намерен продать Дисаси, надеясь выручить минимум 30 миллионов фунтов за 26-летнего француза.



Утверждается, что Дисаси уже согласовал условия личного контракта с "Виллой", и теперь все зависит от договоренности двух клубов.



Покупка Дисаси позволила бы команде Унаи Эмери восполнить потерю Диего Карлоса, который на прошлой неделе перебрался в "Фенербахче" по сделке стоимостью 10 млн. фунтов.



Тем временем, как передает Sky Sports, "Вилла" также выдвинула предложение о покупке защитника "Вильярреала" Хуана Фойта.