Гвардиола: "Стоунс должен сыграть против "Брюгге"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его защитник Джон Стоунс обязан сыграть против "Брюгге" в Лиге Чемпионов.

Этот сезон оказался омрачен для Стоунса проблемами со здоровьем, и пока Джон отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе "Сити", все 90 минут матча последний раз сыграв еще в октябре.



С середины ноября по середину января Стоунс лишь однажды появился на футбольном поле, однако в двух последних матчах "Сити" Джон выходил на замену.



В ближайшую среду решится судьба "Сити" в Лиге Чемпионов, и Гвардиола хочет, чтобы опытный Стоунс помог команде пробиться в стыковой раунд плей-офф.



"Слушайте, он должен сыграть — только если он не пообещает мне, что никак не может, и тогда центральным защитником будет Йошко (Гвардиол), а на позиции крайнего защитника мне придется что-нибудь изобрести".



"Но реальность такова, что он может сыграть, слева будет Йошко, а справа — Матеуш (Нунеш), который становится лучше с каждым матчем в плане скорости и концентрации. Это крайне важно для нашего матча в среду", — цитирует Гвардиолу The Independent.