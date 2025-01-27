"Тоттенхэм" не изменил свое отношение к Постекоглу

Позиция руководства "Тоттенхэма" насчет своего главного тренера Анге Постекоглу не изменилась.

В минувшее воскресенье подопечные Постекоглу на глазах президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви проиграли "Лестеру" со счетом 1:2, обнаружив себя только на 15-м месте в Премьер-Лиге.



По информации talkSPORT, Леви по-прежнему не собирается увольнять Постекоглу, основной причиной спада в результатах считая эпидемию травм.



И хотя дела "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге идут неважно, "шпоры" находятся в одном шаге от финала Кубка Лиги и на этой неделе должны подтвердить выход в 1/8 финала Лиги Европы.



Если Леви вдруг передумает и укажет Постекоглу на дверь, то первая команда с высокой вероятностью будет временно доверена бывшему полузащитнику "Тоттенхэма" Райану Мейсону, который сейчас ассистирует Анге.