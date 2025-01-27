"Сити" договаривается о переходе Макати в "Байер"

"Манчестер Сити" вступил в переговоры о переходе своего полузащитника Джеймса Макати в немецкий "Байер".

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы сохранить Макати, однако "горожане" завели за правило не удерживать игроков, которые желают уйти.



К уходу из родного клуба Макати может подтолкнуть дефицит игровых минут. В этом сезоне Премьер-Лиги Джеймс отметился лишь шестью появлениями на замену.



По информации Sky Sports, "Байер" пока не выдвигал официальное предложение по Макати, но хочет взять 22-летнего англичанина в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 21 миллион фунтов.