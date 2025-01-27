Фердинанд предположил, почему Рэшфорд думает об уходе из МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предположил, почему нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд помышляет об уходе из родного клуба.

В прошлом месяце Рэшфорд заявил, что открыт к новому вызову в своей карьере. С тех пор Маркус так и не вернулся к выступлениям за "Юнайтед", а медиа наперебой сватают его в различные европейские клубы.



Фердинанд чувствует, что Рэшфорд просто устал от чрезмерного внимания к своей персоне. Это внимание только усилилось после того, как Маркус заключил новый контракт с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю и перестал регулярно забивать голы.



"Манчестер Юнайтед" и люди вокруг Маркуса должны убедиться, что он уйдет туда, где его душевное и физическое состояние будет лучше. Причем душевное важнее, потому что уже несколько лет к нему приковано чрезмерное внимание".



"Однако это является неотъемлемой вещью, когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед". Особенно когда тебя воспринимают одним из лиц клуба. К сожалению, от этого никуда не деться в "Манчестер Юнайтед".



"Думаю, каждому легко предполагать и думать, как ему следует поступить, но только сам Маркус и его окружение знают, какая выгода есть в том, чтобы остаться".



"Будь я его советником, я бы сказал ему единственную ведь: он никогда не будет на 100 процентов уверен, какое бы решение ни принял на этой развилке. Он что-нибудь решит — уйдет или останется, — но он все равно не будет на 100 процентов уверен, что поступил правильно", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.