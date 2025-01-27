"Челси" возобновит переговоры по Телю
"Челси" собирается возобновить переговоры с "Баварией" по вингеру Матису Телю.
По информации Daily Mail, ранее в январе 19-летний Тель сказал "Челси", что не хочет покидать Мюнхен в зимнее трансферное окно.
Однако "Челси" надеется, что Тель еще изменит свое мнение. Эту надежду поддерживает тот факт, что Матис не сыграл ни минуты в трех последних матчах "Баварии".
Вообще, "Челси" следит за Телем с прошлого лета, в то время как "Бавария" по-прежему заинтересована в нападающем "синих" Кристофере Нкунку, оцениваемом в 70 миллионов фунтов.
Как и Тель, Нкунку разочарован дефицитом игровых минут. В это сезоне Кристофер лишь трижды выходил в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги.
27.01.2025 14:00
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Кипера толкового ищите долбоё6ы.
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