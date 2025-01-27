Постекоглу просит дать ему хотя бы одного нового игрока

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что даже приход одного игрока помог бы его затерзанной травмами команде.

В это трансферное окно "Тоттенхэм" не получил реального усиления, если не считать таковым голкипера Антонина Кински, который подменяет травмированного первого номера "шпор" Гульельмо Викарио.



"Тоттенхэм" по-прежнему испытывает колоссальные проблемы с травмами, и после поражения 1:2 от "Лестера" в воскресенье Постекоглу попросил дать ему хотя бы одного нового полевого игрока, пускай даже арендованного.



"Я все время говорю, что игрокам нужна помощь, а также я говорю, что клуб упорно трудится над тем, чтобы попытаться облегчить некоторые из этих проблем, потому что, например, Пап Сарр не должен был сыграть сегодня. Очевидно, что он не в полном порядке".



"Даже приход одного игрока, даже на краткосрочной основе, даст нам возможность, чтобы, по крайней мере, продержаться эти заключительные 10 дней, две недели действительно сложного отрезка для этой группы игроков", — цитирует Постекоглу The Telegraph.