"Челси" хочет купить Дина Хейсена летом

Центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен занимает высокое место в списке трансферных целей "Челси" на грядущее лето.

"Челси" столкнулся с дефицитом игроков центра обороны уже в этом месяце, в результате чего "синие" были вынуждены отозвать из аренды в "Кристал Пэлас" Трево Чалобу.



При этом долгосрочное будущее Чалобы в "Челси" выглядит сомнительно. То же самое касается Акселя Дисаси и Тосина Адарабиойо.



Очевидно, "Челси" задумывается о приобретении центрального защитника, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что "синие" очень хотят заполучить Хейсена, который в этом сезоне проявляет себя с лучшей стороны.



В этом сезоне 19-голландец отметился 12 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, где в данный момент "Борнмут" имеет одинаковое с "Челси" количество очков — по 40.



По информации Романо, следующим летом в контракте Хейсена начнет действовать пункт о выкупе, хотя о какой сумме идет речь, неясно.



Добавим, ранее интерес к Хейсену, чей контракт с "Борнмутом" рассчитан до 2030 года, также приписывали "Реалу" и "Баварии".