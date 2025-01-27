Полиция расследует оскорбления в адрес Майкла Оливера

Полиция начала свое расследование из-за "угроз и оскорблений", которые обрушились на рефери Майкла Оливера после матча между "Вулверхэмптоном" и "Арсеналом".

Напомним, в субботнем матче Премьер-Лиги на "Молинью" Оливер показал очень спорную красную карточку защитнику "Арсенала" Майлсу Льюис-Скелли, который фолом сорвал контратаку соперника.



Арбитр VAR Даррен Инглэнд не увидел в решении Оливера явной ошибки, поэтому вмешиваться не стал, но именно на Майкла обрушилось все недовольство фанатов "Арсенала".



Накануне судейский корпус даже разразился заявлением в поддержку Оливера, а также сообщил, что полиция уже вычисляет тех, кто угрожал Майклу и оскорблял его.



"Мы потрясены угрозами и оскорблениями в адрес Майкла Оливера. Ни один арбитр не должен подвергаться оскорблениям, не говоря уже об отвратительных нападках на Майкла и его семью за последние 24 часа. Мы поддерживаем Майкла и всех, кого это коснулось, и мы полны решимости бороться с этим неприемлемым поведением", — говорится в заявлении организации Ховарда Уэбба.