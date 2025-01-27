Аморим по-прежнему не знает, останется ли Гарначо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что по-прежнему не знает, останется ли его вингер Алехандро Гарначо в клубе.

Накануне вечером Гарначо вышел в стартовом составе на победный для "Юнайтед" матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" (0:1), будучи замененным вскоре после позднего гола Лисандро Мартинеса.



Гарначо продолжают настойчиво сватать в "Челси" и "Наполи", и "Юнайтед" может не устоять перед соблазном поправить свою ситуацию с финансовым фейр-плей за счет продажи 20-летнего аргентинца.



"Останется ли Рэшфорд к закрытию зимнего трансферного окна? Никто не знает. Случиться может всякое".



"Он прибавляет в каждом аспекте игры. В том, как он возвращается за мячом. В понимании игры, когда команда обороняется".



"Я стараюсь найти лучшую позицию для него, и сегодня он играл чуть больше на открытом пространстве, не так много смещаясь в центр. Нам нужны парни, которые могут обыграть один в один, но я не знаю, что случится", — цитирует Аморима Sky Sports.