"Вилла" обсуждает покупку Хуана Фойта

"Астон Вилла" ведет переговоры о приобретении защитника испанского "Вильярреала" Хуана Фойта.

"Вилле" потребовался еще один защитник после того, как Диего Карлос был продан в "Фенербахче". Травмы Пау Торреса, а теперь и Тайрона Мингса повышают важность этой задачи.



По информации talkSPORT, "Вилла" переключилась на Фойта после того, как не сумела уговорить Лика Баде покинуть "Севилью". Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери является большим поклонником Хуана.



В свое время Фойт провел 32 матча за "Тоттенхэм", включая 16 в Премьер-Лиге. Как раз от "шпор" Хуан и отправился в "Вильярреал", где превратился в лидера обороны и под руководством Эмери выиграл Лигу Европы, одолев в финале "Манчестер Юнайтед".



Фойт лишь 18 декабря вернулся на футбольное поле после 12 месяцев отсутствия с травмами плеча и колена. Сейчас 27-летний аргентинец набрал оптимальные кондиции, приняв участие в четырех из пяти последних матчей "Вильярреала".