Аморим предпочтет сыграть с 63-летним тренером вратарей, нежели Рэшфордом

Жорже Витал Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что предпочтет выпустить своего 63-летнего тренера вратарей Жорже Витала, нежели нападающего Маркуса Рэшфорда.

Победа 0:1 над "Фулхэмом" в воскресенье вечером стала очередным матчем, который Рэшфорд пропустил.

Отсутствие 27-летнего англичанина против "дачников" Аморим объяснил тем, что его подопечный до сих пор не изменил свое отношение к тренировочному процессу и образу жизни.

"Причина всегда одна: тренировки и то, каким я вижу образ жизни футболиста. Это касается каждого дня, каждой детали".

"Если вещи не изменятся, я не изменюсь. Каждый игрок в одинаковой ситуации. Если ты делаешь максимум и делаешь правильные вещи, мы можем использовать этого игрока".

"Вы могли видеть, что нам слегка не хватало скорости на скамейке запасных. Но я предпочту использовать Витала, нежели игрока, который не дает свой максимум каждый день", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1204



Поиск: