Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что предпочтет выпустить своего 63-летнего тренера вратарей Жорже Витала, нежели нападающего Маркуса Рэшфорда.

Победа 0:1 над "Фулхэмом" в воскресенье вечером стала очередным матчем, который Рэшфорд пропустил.



Отсутствие 27-летнего англичанина против "дачников" Аморим объяснил тем, что его подопечный до сих пор не изменил свое отношение к тренировочному процессу и образу жизни.



"Причина всегда одна: тренировки и то, каким я вижу образ жизни футболиста. Это касается каждого дня, каждой детали".



"Если вещи не изменятся, я не изменюсь. Каждый игрок в одинаковой ситуации. Если ты делаешь максимум и делаешь правильные вещи, мы можем использовать этого игрока".



"Вы могли видеть, что нам слегка не хватало скорости на скамейке запасных. Но я предпочту использовать Витала, нежели игрока, который не дает свой максимум каждый день", — цитирует Аморима Sky Sports.