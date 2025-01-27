"Юнайтед" вырвал победу у "Фулхэма"

Забив гол своим единственным ударом в створ за матч, "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 0:1 над "Фулхэмом" и взлетел на 12-е место в таблице Премьер-Лиги.

Стартовый состав "дачников" не изменился относительно победы 0:2 над "Лестером".



У "красных дьяволов" Лисандро Мартинес заменил Лени Йоро в обороне. Алехандро Гарначо и Расмус Хейлунд появились вместо Кобби Майну и Джошуа Зиркзее.



В начале матча Алекс Ивоби дважды размял голкипера гостей Андре Онана. Хозяева играли первым номером и до перерыва создали еще несколько угроз чужим воротам. На противоположном краю поля Бернд Лено весь первый тайм оставался без работы.



Второй тайм начался с неточного удара Бруну Фернандеша со штрафного. Дальше шла скучная игра без ворот, пока на 75-й минуте Адама Траоре не пробил выше.



А на 78-й минуте счет внезапно был открыт. Фернандеш подхватил мяч, отброшенный за пределы штрафной, и пробил с рикошетом от защитника и отскоком от перекладины — 0:1.



На 88-й минуте Йоаким Андерсен едва не сравнял счет — Тоби Колльер остановил мяч после удара головой защитника "Фулхэма" на самой линии ворот. Других возможностей отыграться у "дачников" не было.



Уже в компенсированное время Амад Диалло еще раз отправил мяч в сетку ворот Лено, но его гол был отменен из-за офсайда.



Матч получился довольно скучным. "Фулхэм" был чуть лучше в первом тайме, но забить не смог. "Юнайтед" был чуть лучше после перерыва и свой единственный шанс использовал.



"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче