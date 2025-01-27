"Юнайтед" вырвал победу у "Фулхэма"

Лисандро Мартинес Забив гол своим единственным ударом в створ за матч, "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 0:1 над "Фулхэмом" и взлетел на 12-е место в таблице Премьер-Лиги.

Стартовый состав "дачников" не изменился относительно победы 0:2 над "Лестером".

У "красных дьяволов" Лисандро Мартинес заменил Лени Йоро в обороне. Алехандро Гарначо и Расмус Хейлунд появились вместо Кобби Майну и Джошуа Зиркзее.

В начале матча Алекс Ивоби дважды размял голкипера гостей Андре Онана. Хозяева играли первым номером и до перерыва создали еще несколько угроз чужим воротам. На противоположном краю поля Бернд Лено весь первый тайм оставался без работы.

Второй тайм начался с неточного удара Бруну Фернандеша со штрафного. Дальше шла скучная игра без ворот, пока на 75-й минуте Адама Траоре не пробил выше.

А на 78-й минуте счет внезапно был открыт. Фернандеш подхватил мяч, отброшенный за пределы штрафной, и пробил с рикошетом от защитника и отскоком от перекладины — 0:1.

На 88-й минуте Йоаким Андерсен едва не сравнял счет — Тоби Колльер остановил мяч после удара головой защитника "Фулхэма" на самой линии ворот. Других возможностей отыграться у "дачников" не было.

Уже в компенсированное время Амад Диалло еще раз отправил мяч в сетку ворот Лено, но его гол был отменен из-за офсайда.

Матч получился довольно скучным. "Фулхэм" был чуть лучше в первом тайме, но забить не смог. "Юнайтед" был чуть лучше после перерыва и свой единственный шанс использовал.

"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2025 00:00

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  1. hachidlo 27.01.2025 00:49 # hachidlo
    В Сургуте разработали свой вид игры "Мафия", только называется "Отчим". Суть игры такова: город засыпает, просыпается отчим.

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  2. farhad 27.01.2025 00:43 # farhad
    Я руских мама ибал

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  3. zaeba1l 27.01.2025 00:35 # zaeba1l
    Украина это государство? Украинцы это народ? Да, но глупые.

    Смотрите сюда https://www.youtube.com/watch?v=ZHOaDcS4Vco

    КВН 2013 год.. Эти ребята говорят, все потом погибли защищая Родину.

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  4. fiezzo 27.01.2025 00:18 # fiezzo
    В каждом маленьком хохл&#235;нке
    И в Оксанке, и в Миколке
    Есть по 200 грамм нацизма
    Или даже полкило
    Должен он орать и прыгать
    Крикнуть "Дай!", ногами дрыгать
    Только скоро он взорв&#235;тся
    FPV - и нет его!

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  5. narcot 27.01.2025 00:16 # narcot
    +1 сухой матч и +1 палка в рот чушке на сриалексе

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  6. brown-ale 27.01.2025 00:11 # brown-ale
    Мерсон в точку попал, когда сказал, что даже у Борнмута состав лучше. Амориму не с кем работать. Бездари победили случайно.

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  7. hachidlo 27.01.2025 00:04 # hachidlo
    Фатимуля с этими рассуждениями "топ состафф ни топ каманда" на уровне того легендарного рассуждения умственно отсталого шлюша (мужа гусейновича) с его "челси топ клуп но не гранд" (с). Этих долпаёпов на заводе производят?

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  8. imf-tau 27.01.2025 00:03 # imf-tau
    Arseмус Хуйланд должен уйти в любое трансферное окно.
    Я готов оплатить Гарначо такси до базы Кекси.
    Бруну играл посредственно, но не отвратительно - что катастрофически мало для капитана Юнайтед на 350К в неделю.

    3 очка которые не пахнут крч, потому что это было крайне хуево смотреть.

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  9. empry 27.01.2025 00:01 # empry
    Битва за шесть очков за место в десятке. Красавцы (нет)

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