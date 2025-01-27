"Юнайтед" вырвал победу у "Фулхэма"
Забив гол своим единственным ударом в створ за матч, "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 0:1 над "Фулхэмом" и взлетел на 12-е место в таблице Премьер-Лиги.
Стартовый состав "дачников" не изменился относительно победы 0:2 над "Лестером".
У "красных дьяволов" Лисандро Мартинес заменил Лени Йоро в обороне. Алехандро Гарначо и Расмус Хейлунд появились вместо Кобби Майну и Джошуа Зиркзее.
В начале матча Алекс Ивоби дважды размял голкипера гостей Андре Онана. Хозяева играли первым номером и до перерыва создали еще несколько угроз чужим воротам. На противоположном краю поля Бернд Лено весь первый тайм оставался без работы.
Второй тайм начался с неточного удара Бруну Фернандеша со штрафного. Дальше шла скучная игра без ворот, пока на 75-й минуте Адама Траоре не пробил выше.
А на 78-й минуте счет внезапно был открыт. Фернандеш подхватил мяч, отброшенный за пределы штрафной, и пробил с рикошетом от защитника и отскоком от перекладины — 0:1.
На 88-й минуте Йоаким Андерсен едва не сравнял счет — Тоби Колльер остановил мяч после удара головой защитника "Фулхэма" на самой линии ворот. Других возможностей отыграться у "дачников" не было.
Уже в компенсированное время Амад Диалло еще раз отправил мяч в сетку ворот Лено, но его гол был отменен из-за офсайда.
Матч получился довольно скучным. "Фулхэм" был чуть лучше в первом тайме, но забить не смог. "Юнайтед" был чуть лучше после перерыва и свой единственный шанс использовал.
"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
27.01.2025 00:00
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В Сургуте разработали свой вид игры "Мафия", только называется "Отчим". Суть игры такова: город засыпает, просыпается отчим.
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Я руских мама ибал
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Украина это государство? Украинцы это народ? Да, но глупые.
Смотрите сюда https://www.youtube.com/watch?v=ZHOaDcS4Vco
КВН 2013 год.. Эти ребята говорят, все потом погибли защищая Родину.
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В каждом маленьком хохлëнке
И в Оксанке, и в Миколке
Есть по 200 грамм нацизма
Или даже полкило
Должен он орать и прыгать
Крикнуть "Дай!", ногами дрыгать
Только скоро он взорвëтся
FPV - и нет его!
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+1 сухой матч и +1 палка в рот чушке на сриалексе
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Мерсон в точку попал, когда сказал, что даже у Борнмута состав лучше. Амориму не с кем работать. Бездари победили случайно.
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Фатимуля с этими рассуждениями "топ состафф ни топ каманда" на уровне того легендарного рассуждения умственно отсталого шлюша (мужа гусейновича) с его "челси топ клуп но не гранд" (с). Этих долпаёпов на заводе производят?
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Arseмус Хуйланд должен уйти в любое трансферное окно.
Я готов оплатить Гарначо такси до базы Кекси.
Бруну играл посредственно, но не отвратительно - что катастрофически мало для капитана Юнайтед на 350К в неделю.
3 очка которые не пахнут крч, потому что это было крайне хуево смотреть.
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Битва за шесть очков за место в десятке. Красавцы (нет)
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