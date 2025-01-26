Правительство одобрило план МЮ по обновлению "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" заручился поддержкой британского правительства для обновления своего стадиона "Олд Траффорд".

До конца этого сезона "Юнайтед" примет решение, будет реконструировать "Олд Траффорд" или построит совершенно новый стадион на 100,000 мест за 2 миллиарда фунтов.



"Юнайтед" также планирует обновить прилегающую территорию, благодаря чему будут созданы 90,000 рабочих мест, а британская экономика будет ежегодно получать 7.3 млрд. фунтов.



Как сообщает The Telegraph, этот план, предполагающий строительство нового жилья, коммерческих объектов и общественных зон, получил одобрение канцлера казначейства Великобритании Рейчел Ривз.



Ривз назвала план "Юнайтед" "ярким примером смелой модели профессионального развития территории, которая будет способствовать росту во всем регионе".