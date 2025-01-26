Судейский корпус считает удаление Льюис-Скелли справедливым

Майлс Льюис-Скелли Судейский корпус отказался признать удаление защитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли против "Вулверхэмптона" накануне ошибочным.

Напомним, рефери Майкл Оливер предъявил прямую красную карточку Льюис-Скелли в концовке первого тайма, когда Майлс в самом зачатке сорвал фолом контратаку соперника.

Оливер навлек на себя огромную критику со стороны болельщиков и экспертов, и главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что его клубу, возможно, даже не придется подавать апелляцию, потому что удаление Льюис-Скелли аннулируют и так.

Однако судейский корпус отказался признать решение Оливера ошибкой. Как сообщает Sky Sports, позиция организации Ховарда Уэбба такова, что фол Льюис-Скелли на Мэтте Дохерти был крайне запоздалым, вдобавок точка контакта находилась высоко, и видеоповторы это подтверждают.

Добавим, в данный момент Льюис-Скелли грозит дисквалификация на матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и "Лестера", а также на ответную полуфинальную встречу с "Ньюкаслом" в Кубке Лиги.


Метки PGMOL, Арсенал, Вулверхэмптон, Льюис-Скелли, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 684

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 26.01.2025 22:57 # aliluya-nn
    Что еще ждать от этих двуличных идиотов))

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  2. fantasy-arsenal 26.01.2025 22:50 # fantasy-arsenal
    Да пусть дефают сколько хотят пока на подсосе у Эмиратов, от них никто ничего не ждёт, этой шаражке недолго осталось до полного решафла, их х*есосят каждую лигу все больше и больше, статистика говорит сама за себя и в какой-то момент всё обязано рухнуть, никаким честным спортом тут и не пахнет, и дело не только в Арсенале. Конкретно с Оливером только полный аут не поймёт что человек уже давным давно наш главный хейтер, несравнимо со всякими там Кутами против Ливерпуля и прочими
    https://imgur.com/a/Aepwj3G

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  3. danilych89 26.01.2025 22:42 # danilych89
    жёлтая тут

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  4. charmk 26.01.2025 22:41 # charmk
    клоуны. признайте ошибку, извинитесь и отмените дискву - нет, до последнего на своём, как бараны у ворот. вот и всё, что нужно знать про английских рефери

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