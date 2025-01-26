Судейский корпус считает удаление Льюис-Скелли справедливым
Судейский корпус отказался признать удаление защитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли против "Вулверхэмптона" накануне ошибочным.
Напомним, рефери Майкл Оливер предъявил прямую красную карточку Льюис-Скелли в концовке первого тайма, когда Майлс в самом зачатке сорвал фолом контратаку соперника.
Оливер навлек на себя огромную критику со стороны болельщиков и экспертов, и главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что его клубу, возможно, даже не придется подавать апелляцию, потому что удаление Льюис-Скелли аннулируют и так.
Однако судейский корпус отказался признать решение Оливера ошибкой. Как сообщает Sky Sports, позиция организации Ховарда Уэбба такова, что фол Льюис-Скелли на Мэтте Дохерти был крайне запоздалым, вдобавок точка контакта находилась высоко, и видеоповторы это подтверждают.
Добавим, в данный момент Льюис-Скелли грозит дисквалификация на матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и "Лестера", а также на ответную полуфинальную встречу с "Ньюкаслом" в Кубке Лиги.
26.01.2025 22:00
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Что еще ждать от этих двуличных идиотов))
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Да пусть дефают сколько хотят пока на подсосе у Эмиратов, от них никто ничего не ждёт, этой шаражке недолго осталось до полного решафла, их х*есосят каждую лигу все больше и больше, статистика говорит сама за себя и в какой-то момент всё обязано рухнуть, никаким честным спортом тут и не пахнет, и дело не только в Арсенале. Конкретно с Оливером только полный аут не поймёт что человек уже давным давно наш главный хейтер, несравнимо со всякими там Кутами против Ливерпуля и прочими
https://imgur.com/a/Aepwj3G
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жёлтая тут
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клоуны. признайте ошибку, извинитесь и отмените дискву - нет, до последнего на своём, как бараны у ворот. вот и всё, что нужно знать про английских рефери
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