Судейский корпус считает удаление Льюис-Скелли справедливым

Судейский корпус отказался признать удаление защитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли против "Вулверхэмптона" накануне ошибочным.

Напомним, рефери Майкл Оливер предъявил прямую красную карточку Льюис-Скелли в концовке первого тайма, когда Майлс в самом зачатке сорвал фолом контратаку соперника.



Оливер навлек на себя огромную критику со стороны болельщиков и экспертов, и главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что его клубу, возможно, даже не придется подавать апелляцию, потому что удаление Льюис-Скелли аннулируют и так.



Однако судейский корпус отказался признать решение Оливера ошибкой. Как сообщает Sky Sports, позиция организации Ховарда Уэбба такова, что фол Льюис-Скелли на Мэтте Дохерти был крайне запоздалым, вдобавок точка контакта находилась высоко, и видеоповторы это подтверждают.



Добавим, в данный момент Льюис-Скелли грозит дисквалификация на матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и "Лестера", а также на ответную полуфинальную встречу с "Ньюкаслом" в Кубке Лиги.



