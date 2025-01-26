Постекоглу чувствует, что фанаты "Тоттенхэма" хотят его увольнения

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу чувствует, что значительная доля болельщиков лондонского клуба выступает за его увольнение.

Короткий провал в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Лестера" обернулся для "Тоттенхэма" домашним поражением 1:2.



"Тоттенхэм" может похвастать лишь одной победой в 11 последних матчах чемпионата, однако в ответ на критику Постекоглу сообщает, что команда его по-прежнему слушается. Просто из-за эпидемии травм у Анге нет игроков.



"Должен ли я быть у руля к моменту, когда все ключевые игроки "Тоттенхэма" вернутся в строй? Значительная доля (болельщиков) скажет "нет".



"Когда являешься тренером футбольного клуба, ты можешь чувствовать себя уязвимым и изолированным. Я этого не чувствую. Игроки стараются изо всех сил. Я сосредоточен на этом и стараюсь поддержать игроков", — цитирует Постекоглу Sky Sports.