Мерсон предположил, что Аморим пожалел о своем решении возглавить МЮ

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предположил, что Рубен Аморим уже пожалел о своем решении возглавить "Манчестер Юнайтед" по ходу этого сезона.

В ноябре Аморим перебрался из "Спортинга" в "Юнайтед", однако смена главного тренера пока не помогла "красным дьяволам" улучшить свои результаты.



Мерсон чувствует, что у португальского специалиста появились большие сомнения и, возможно, сожаления насчет своего решения возглавить "Юнайтед".



"Этому человеку 39 лет. Я имею ввиду то, что есть игроки, которые в 38 только заканчивают свою футбольную карьеру".



"Он молод, а по тренерским меркам — очень молод. Он был хорош в Португалии, он перешел в один из крупнейших клубов мире, который и близко не обладает лучшей командой в мире. Но это все равно один из крупнейших клубов в мире".



"И он обнаружил, что это тяжело. Он оказался под давлением. Похоже, кто-то ему подсказал, что ему нужно взять свои слова назад (насчет худшей команды в истории МЮ) и начать немного винить себя, потому что игроки не купятся на это, они никогда не скажут подобного. Поэтому ему будет тяжело".



"Я не вижу, как ситуация может измениться. В случае с "Тоттенхэмом" я могу это видеть. Когда их игроки вернутся в строй, они снова будут создавать проблемы соперникам со своим стилем игры".



"Думаю, тренер сидит и глубоко внутри думает: "Стоило ли мне браться за эту работу?" Изначально он не хотел за нее браться до конца сезона, и я думаю, он уже не уверен, что может справиться с этой работой".



"Думаю, дело не только в нем, любой бы тренер так подумал. Если посмотреть на ситуацию с финансовым фейр-плей, на их отставание от ведущих команд, на их положение в лиге... Они 13-е в лиге, и даже у "Борнмута" игроки лучше. Как это, вообще, случилось?!" — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.