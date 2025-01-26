"Тоттенхэм" бит дома "Лестером"

"Тоттенхэм" потерпел свое четвертое поражение подряд в Премьер-Лиге, уступив дома "Лестеру" со счетом 1:2.

Относительно выезда к "Хоффенхайму" в Лиге Европы посреди недели в стартовый состав "шпор" вернулись Антонин Кински и Пап Матар Сарр.



У "лис" с первых минут вышел Бобби Декордова-Рид, заменив Стефи Мавидиди. Новичок Войо Кулибали начал матч в запасе.



В первые 20 минут "Тоттенхэм" наиграл на удары Педро Порро и Сона Хен Мина, но голкипер "Лестера" Якуб Столарчик оба раза был надежен.



Затем игра успокоилась — в первую очередь из-за того, что гости перестали показывать зубы. И вскоре хозяева этим воспользовались.



На 32-й минуте Столарчик перевел в перекладину удар Сона, но в следующей атаке "шпоры" все-таки открыли счет. Порро навесил с правого фланга к дальней штанге, где Ришарлисон головой поразил ворота — 1:0.



В остатке тайма "Тоттенхэм" сохранял контроль над игрой, тогда как у "Лестера" в атаке по-прежнему ничего не ладилось.



С начала второго тайма не прошло и минуты, как "лисы" сравняли счет. Декордова-Рид прострелил с левого края штрафной, а Джейми Варди, несмотря на неудачное первое касание, отправил мяч в ворота — 1:1.



А уже на 50-й минуте гости вышли вперед. Билаль Эль-Ханнус свободно продвинулся до подступов к штрафной и поразил нижний угол ворот — 1:2.



Постепенно "шпоры" пришли в себя и принялись оказывать давление. На 62-й минуте Порро пробил со штрафного, а мяч задел голову Варди и полетел в перекладину.



"Тоттенхэм" давил, однако реальных моментов почти не создавал. "Лестер" оборонялся всей командой и любыми способами тянул время, в итоге отстояв победу.



"Лестер" прервал свою серию из семи поражений кряду в Премьер-Лиге и сделал это благодаря тому, что на короткое время "Тоттенхэм" совершенно выключился из игры в начале второго тайма.



"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче