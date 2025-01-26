"Тоттенхэм" бит дома "Лестером"

Лестер "Тоттенхэм" потерпел свое четвертое поражение подряд в Премьер-Лиге, уступив дома "Лестеру" со счетом 1:2.

Относительно выезда к "Хоффенхайму" в Лиге Европы посреди недели в стартовый состав "шпор" вернулись Антонин Кински и Пап Матар Сарр.

У "лис" с первых минут вышел Бобби Декордова-Рид, заменив Стефи Мавидиди. Новичок Войо Кулибали начал матч в запасе.

В первые 20 минут "Тоттенхэм" наиграл на удары Педро Порро и Сона Хен Мина, но голкипер "Лестера" Якуб Столарчик оба раза был надежен.

Затем игра успокоилась — в первую очередь из-за того, что гости перестали показывать зубы. И вскоре хозяева этим воспользовались.

На 32-й минуте Столарчик перевел в перекладину удар Сона, но в следующей атаке "шпоры" все-таки открыли счет. Порро навесил с правого фланга к дальней штанге, где Ришарлисон головой поразил ворота — 1:0.

В остатке тайма "Тоттенхэм" сохранял контроль над игрой, тогда как у "Лестера" в атаке по-прежнему ничего не ладилось.

С начала второго тайма не прошло и минуты, как "лисы" сравняли счет. Декордова-Рид прострелил с левого края штрафной, а Джейми Варди, несмотря на неудачное первое касание, отправил мяч в ворота — 1:1.

А уже на 50-й минуте гости вышли вперед. Билаль Эль-Ханнус свободно продвинулся до подступов к штрафной и поразил нижний угол ворот — 1:2.

Постепенно "шпоры" пришли в себя и принялись оказывать давление. На 62-й минуте Порро пробил со штрафного, а мяч задел голову Варди и полетел в перекладину.

"Тоттенхэм" давил, однако реальных моментов почти не создавал. "Лестер" оборонялся всей командой и любыми способами тянул время, в итоге отстояв победу.

"Лестер" прервал свою серию из семи поражений кряду в Премьер-Лиге и сделал это благодаря тому, что на короткое время "Тоттенхэм" совершенно выключился из игры в начале второго тайма.

"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 986

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. noi39 26.01.2025 20:09 # noi39
    Вот будет компот,такой стадион и в шипе!

    (ответить)

  2. liverpo0ol 26.01.2025 20:09 # liverpo0ol
    Эта по полной аджари кужду утсю

    (ответить)

  3. narcot 26.01.2025 20:00 # narcot
    чёт ору


    Секретарь ЦИК обвинила белорусов в «попытках социального шантажа» — они соглашаются идти на выборы, только если власть потом будет выполнять их требования

    (ответить)

  4. bembo 26.01.2025 19:59 # bembo
    видимо дно еще не пробито курятником

    (ответить)

  5. lovrentiy 26.01.2025 19:58 # lovrentiy
    Не удивительно.

    (ответить)

  6. chelsea88 26.01.2025 19:57 # chelsea88
    Меняем мареску на постекоглу.

    (ответить)

  7. farhad 26.01.2025 19:50 # farhad
    Какие то люди типа анабана ххотят атсасать пополной где он никто не видел

    (ответить)

  8. vagifspurs 26.01.2025 19:48 # vagifspurs
    Откровенно на АПЛ куй положили, конечно..

    (ответить)

  9. mufc1994 26.01.2025 19:24 # mufc1994
    А ЧТО С ЭБАЛОМ, ЗАГЛОТЫ?


    USAID получило приказ приостановить все проекты и расходы на Украине

    Спонсорство шло в рамках программ помощи по линии Госдепартамента США, пишет издание «Суспильне».
    В самой пресс-службе USAID пока что отказываются прямо отвечать на вопросы касательно остановки помощи, перенаправляя запросы в Госдеп США.
    Из своих источников СМИ стало известно, что на данный момент сотрудники организации не имеют сведений о том, как именно будет осуществляться дальнейшаяя политика USAID на Украине.
    &#9642;&#65039;Ранее Трамп приостановил оказание помощи другим государствам на срок в 90 дней для того, чтобы оценить, насколько подобные акции соответствуют интересам США.
    t.me/RVvoenkor

    (ответить)

  10. lfc-krr 26.01.2025 19:23 # lfc-krr
    Постой Вуглу еще не уволили?

    (ответить)

  11. xxa 26.01.2025 19:09 # xxa
    Вай вай! Лисы из петушков чихомбили сделали

    (ответить)

  12. brown-ale 26.01.2025 19:06 # brown-ale
    Эйндж, пора.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: