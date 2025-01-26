"Тоттенхэм" бит дома "Лестером"
"Тоттенхэм" потерпел свое четвертое поражение подряд в Премьер-Лиге, уступив дома "Лестеру" со счетом 1:2.
Относительно выезда к "Хоффенхайму" в Лиге Европы посреди недели в стартовый состав "шпор" вернулись Антонин Кински и Пап Матар Сарр.
У "лис" с первых минут вышел Бобби Декордова-Рид, заменив Стефи Мавидиди. Новичок Войо Кулибали начал матч в запасе.
В первые 20 минут "Тоттенхэм" наиграл на удары Педро Порро и Сона Хен Мина, но голкипер "Лестера" Якуб Столарчик оба раза был надежен.
Затем игра успокоилась — в первую очередь из-за того, что гости перестали показывать зубы. И вскоре хозяева этим воспользовались.
На 32-й минуте Столарчик перевел в перекладину удар Сона, но в следующей атаке "шпоры" все-таки открыли счет. Порро навесил с правого фланга к дальней штанге, где Ришарлисон головой поразил ворота — 1:0.
В остатке тайма "Тоттенхэм" сохранял контроль над игрой, тогда как у "Лестера" в атаке по-прежнему ничего не ладилось.
С начала второго тайма не прошло и минуты, как "лисы" сравняли счет. Декордова-Рид прострелил с левого края штрафной, а Джейми Варди, несмотря на неудачное первое касание, отправил мяч в ворота — 1:1.
А уже на 50-й минуте гости вышли вперед. Билаль Эль-Ханнус свободно продвинулся до подступов к штрафной и поразил нижний угол ворот — 1:2.
Постепенно "шпоры" пришли в себя и принялись оказывать давление. На 62-й минуте Порро пробил со штрафного, а мяч задел голову Варди и полетел в перекладину.
"Тоттенхэм" давил, однако реальных моментов почти не создавал. "Лестер" оборонялся всей командой и любыми способами тянул время, в итоге отстояв победу.
"Лестер" прервал свою серию из семи поражений кряду в Премьер-Лиге и сделал это благодаря тому, что на короткое время "Тоттенхэм" совершенно выключился из игры в начале второго тайма.
"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче
26.01.2025 19:00
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Вот будет компот,такой стадион и в шипе!
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чёт ору
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видимо дно еще не пробито курятником
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Не удивительно.
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Меняем мареску на постекоглу.
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Какие то люди типа анабана ххотят атсасать пополной где он никто не видел
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