Аканджи: "Я пытался страховать Хусанова"
Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи рассказал, как он пытался помочь Абдукодиру Хусанову в дебюте того за "горожан".
Накануне Хусанов дебютировал за "Сити" в победном матче Премьер-Лиги против "Челси" (3:1). При этом уже в первые четыре минуты 20-летний узбек стал виновником пропущенного гола и получил желтую карточку.
Аканджи остался доволен, как Хусанов отреагировал на провальное начало матча. Мануэль и партнеры по команде старались всячески поддержать новичка.
"Разумеется, это было не лучшее начало для Хусанова, но я думаю, он действительно хорошо отреагировал".
"Когда играешь здесь свой первый матч против "Челси", это не бывает просто. Мы пытались подбодрить его, и я думаю, в дальнейшем он играл хорошо".
"Я пытался страховать его и не помещать его в сложные ситуации, особенно против такой команды, как "Челси", которая обладает столь многими хорошими в индивидуальном плане игроками".
"Я просто пытался подбодрить его и говорил ему не думать чересчур, а продолжать играть. Я хотел, чтобы своим следующим пасом он отдал мяч назад Эдди (Эдерсону) и выиграл следующее единоборство, вернув уверенность в себе".
"Думаю, это единственное, что ты можешь сделать", — цитирует Аканджи The Independent.
26.01.2025 18:00
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