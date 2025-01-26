Аканджи: "Я пытался страховать Хусанова"

Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи рассказал, как он пытался помочь Абдукодиру Хусанову в дебюте того за "горожан".

Накануне Хусанов дебютировал за "Сити" в победном матче Премьер-Лиги против "Челси" (3:1). При этом уже в первые четыре минуты 20-летний узбек стал виновником пропущенного гола и получил желтую карточку.



Аканджи остался доволен, как Хусанов отреагировал на провальное начало матча. Мануэль и партнеры по команде старались всячески поддержать новичка.



"Разумеется, это было не лучшее начало для Хусанова, но я думаю, он действительно хорошо отреагировал".



"Когда играешь здесь свой первый матч против "Челси", это не бывает просто. Мы пытались подбодрить его, и я думаю, в дальнейшем он играл хорошо".



"Я пытался страховать его и не помещать его в сложные ситуации, особенно против такой команды, как "Челси", которая обладает столь многими хорошими в индивидуальном плане игроками".



"Я просто пытался подбодрить его и говорил ему не думать чересчур, а продолжать играть. Я хотел, чтобы своим следующим пасом он отдал мяч назад Эдди (Эдерсону) и выиграл следующее единоборство, вернув уверенность в себе".



"Думаю, это единственное, что ты можешь сделать", — цитирует Аканджи The Independent.