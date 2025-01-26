"Ньюкасл" предложит Исаку новый контракт в конце сезона

"Ньюкасл" планирует предложить новый контракт своему нападающему Александеру Исаку грядущим летом.

Исак выдающимся образом проводит этот сезон, забив 19 голов в 25 матчах. Только накануне Александер своим дублем обеспечил "Ньюкаслу" победу 1:3 над "Саутгемптоном", благодаря чему "сороки" продолжают борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.



Как бы ни закончился этот сезон для "Ньюкасла", клуб планирует наградить Исака за великолепную форму, сделав 25-летнего шведа самым высокооплачиваемым игроком на "Сент-Джеймс Парк".



Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" предложит новый контракт Исаку после окончания сезона, также надеясь с помощью этого оградить Александера от интереса других клубов, включая "Арсенал".



Продажа Исака в это трансферное окно практически исключена — "Ньюкасл" установил за своего бомбардира заградительную цену в 150 миллионов фунтов.