"Ньюкасл" предложит Исаку новый контракт в конце сезона
"Ньюкасл" планирует предложить новый контракт своему нападающему Александеру Исаку грядущим летом.
Исак выдающимся образом проводит этот сезон, забив 19 голов в 25 матчах. Только накануне Александер своим дублем обеспечил "Ньюкаслу" победу 1:3 над "Саутгемптоном", благодаря чему "сороки" продолжают борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.
Как бы ни закончился этот сезон для "Ньюкасла", клуб планирует наградить Исака за великолепную форму, сделав 25-летнего шведа самым высокооплачиваемым игроком на "Сент-Джеймс Парк".
Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" предложит новый контракт Исаку после окончания сезона, также надеясь с помощью этого оградить Александера от интереса других клубов, включая "Арсенал".
Продажа Исака в это трансферное окно практически исключена — "Ньюкасл" установил за своего бомбардира заградительную цену в 150 миллионов фунтов.
26.01.2025 16:00
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